Топурия намерен стать тройным чемпионом UFC и перейти в бокс

Чемпион UFC в двух весовых категориях Илия Топурия заявил о планах завершить карьеру в смешанных единоборствах и затем начать выступления в профессиональном боксе. Об этом 28-летний боец сообщил в интервью испанскому изданию Marca.

Топурия отметил, что совмещать ММА и бокс невозможно из-за принципиально разных подходов к подготовке и тренировочному процессу. По его словам, сначала он хочет полностью сосредоточиться на выступлениях в UFC, а затем перейти в бокс.

Также чемпион подтвердил, что его целью в UFC является завоевание титула в третьей весовой категории. В качестве возможного соперника он рассматривает чемпиона в полусреднем весе Ислама Махачева. Ранее Топурия уже заявлял о готовности провести боксерский поединок против абсолютного чемпиона мира Теренса Кроуфорда.

В настоящее время Топурия временно приостановил карьеру в UFC по личным обстоятельствам, однако рассчитывает в ближайшее время вернуться для защиты титула в лёгком весе. Ранее он также владел чемпионским поясом в полулёгком дивизионе.