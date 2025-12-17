Осенняя посевная в Кыргызстане выполнена более чем на 60 процентов

Осенняя посевная кампания в Кыргызстане в этом году охватывает 250 тысяч гектаров. К настоящему моменту аграрии уже обработали 155,6 тысячи гектаров, что соответствует 62,4 процента от запланированного объема. сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Основная часть площадей традиционно отведена под озимые культуры. Озимая пшеница размещена на 147,6 тысячи гектаров. Из них 66,6 тысячи гектаров приходится на богарные земли, еще 80,9 тысячи гектаров - на орошаемые участки. Озимый ячмень посеян на площади 8 тысяч 37,5 гектара: почти 3 тысячи гектаров расположены на поливных землях, около 5 тысяч - на богарных.

В региональном разрезе посевная идет неравномерно. В Баткенской области засеяно 7,3 тысячи гектаров, где преобладает озимая пшеница, а под ячмень отведено менее тысячи гектаров. В Джалал-Абадской области работы проведены на 16 тысячах гектаров, практически полностью под пшеницу. В Ошской области засеяно 17,1 тысячи гектаров, из которых 16,7 тысячи приходится на озимую пшеницу.

В Таласской области посев озимой пшеницы уже завершен - культура размещена на 5,3 тысячи гектаров, все они находятся на орошаемых землях. Самые большие объемы традиционно приходятся на Чуйскую область: здесь засеяно 100,2 тысячи гектаров, включая 94,5 тысячи гектаров озимой пшеницы и почти 5,9 тысячи гектаров озимого ячменя. В Иссык-Кульской области посевные работы проведены на 9,2 тысячи гектаров, все площади заняты озимой пшеницей.