Интенсивность подготовки сил ОДКБ возросла с учётом новых вызовов

За три года Коллективные силы ОДКБ провели 20 совместных учений - как командно-штабных, так и специальных. Об этом сообщили в организации.
Среди ключевых - учения с силами оперативного реагирования "Взаимодействие", миротворческие манёвры "Нерушимое братство" и операции в ЦАР "Рубеж".
Отдельно отрабатывались действия специальных формирований:
⏺разведка ("Поиск"),
⏺тыловое обеспечение ("Эшелон"),
⏺РХБ-защита ("Барьер"),
⏺силы спецназа ("Кобальт"),
⏺спасательные подразделения ("Скала").
"Одновременно активизировалась оперативная работа: в рамках операции "Наёмник" задержано свыше 2500 лиц, причастных к терроризму, а операция "Нелегал" выявила более 257 тыс. нарушений миграционного законодательства. Интенсивность подготовки сил ОДКБ возросла с учётом опыта современных конфликтов и новых вызовов безопасности", - добавляется в информации ОДКБ.