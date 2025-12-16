Погода
Интенсивность подготовки сил ОДКБ возросла с учётом новых вызовов

164
- Виктория Гунгер
За три года Коллективные силы ОДКБ провели 20 совместных учений - как командно-штабных, так и специальных. Об этом сообщили в организации.

Среди ключевых - учения с силами оперативного реагирования "Взаимодействие", миротворческие манёвры "Нерушимое братство" и операции в ЦАР "Рубеж".

Отдельно отрабатывались действия специальных формирований:

⏺разведка ("Поиск"),

⏺тыловое обеспечение ("Эшелон"),

⏺РХБ-защита ("Барьер"),

⏺силы спецназа ("Кобальт"),

⏺спасательные подразделения ("Скала").

"Одновременно активизировалась оперативная работа: в рамках операции "Наёмник" задержано свыше 2500 лиц, причастных к терроризму, а операция "Нелегал" выявила более 257 тыс. нарушений миграционного законодательства. Интенсивность подготовки сил ОДКБ возросла с учётом опыта современных конфликтов и новых вызовов безопасности", - добавляется в информации ОДКБ.


НАЗАД  