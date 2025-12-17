Погода
МИД презентовал программу сотрудничества Кыргызстана и Швейцарии

- Светлана Лаптева
В МИД Кыргызской Республики состоялась презентация Программы сотрудничества Кыргызстана и Швейцарии на 2026-2029 гг. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Под председательством Заместителя министра иностранных дел Кыргызской Республики Медера Абакирова состоялась презентация Программы сотрудничества Кыргызстана и Швейцарии на 2026-2029 гг., реализуемой при поддержке Правительства Швейцарии.

В ходе мероприятия Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарской Конфедерации в Кыргызской Республике Сироко Мессерли подробно информировал представителей государственных органов Кыргызской Республики об основных направлениях новой Программы сотрудничества, в рамках которой будут реализованы проекты в сфере устойчивого экономического развития, госуправления, водных ресурсов, энергетики, изменения климата и др.

Стороны также обсудили инициативы и предложения госорганов КР по приоритетным отраслям в соответствии с Национальной программой развития до 2030 года.

В свою очередь, Заместитель министра иностранных дел КР Медер Абакиров отметил, что Швейцария является одним из основных западных партнеров Кыргызстана и выразил благодарность швейцарской стороне за оказываемую поддержку Кыргызской Республике. Добавил, что данные проекты внесут свой вклад в улучшение благосостояния населения страны, а также в укрепление кыргызско-швейцарского двустороннего сотрудничества.

Справочно: Подобный механизм сотрудничества между КР Швейцарией реализуется с 2013 года. В Кыргызстане реализованы Стратегии сотрудничества на период 2013-2016 годы и 2017-2021 годы, а также на стадии завершения Программа сотрудничества на 2022-2025 годы.


