Катар готов предоставить хирургам из Узбекистана "золотые визы"

Катар планирует приглашать на работу медицинских специалистов из Узбекистана, сообщает пресс-служба Миграционного агентства Узбекистана.

Глава ведомства Бехзод Мусаев провел переговоры с директором катарской рекрутинговой компании Jusour Абдулхади Бахитом Барканом по реализации соглашения о партнерстве. Документ был подписан в рамках январского визита узбекистанской делегации в Катар.

Стороны обсуждали возможности упростить привлечение квалифицированных кадров. Баркан отметил высокую потребность Катара в работниках сфер IT и телекоммуникаций, строительства, а также в младшем медицинском персонале (медсестры).

Правительство Катара предоставит специалистам в области хирургии "золотые визы", подчеркнул глава Jusour.

Также на встрече поднимался вопрос интеграции между платформой Xorijda Ish и катарским сервисом Tawzeef. Кроме того, гости отметили работу Узбекистана по подготовке мигрантов к работе за рубежом.

В январе 2024 года катарская Elegancia Healthcare обсудила с Узбекистаном возможности набора узбекистанцев на работу. Компания выражала намерение на первом этапе пригласить 50 врачей и медсестер, а в дальнейшем - еще 20 специалистов.

Ранее Spot писал, что KIA наладит в Узбекистане обучение работников для работы в Южной Корее по организованному набору.

Источник: spot.uz