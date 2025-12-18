Погода
$ 87.38 - 87.80
€ 101.85 - 102.65

Катар готов предоставить хирургам из Узбекистана "золотые визы"

167  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Катар планирует приглашать на работу медицинских специалистов из Узбекистана, сообщает пресс-служба Миграционного агентства Узбекистана.

Глава ведомства Бехзод Мусаев провел переговоры с директором катарской рекрутинговой компании Jusour Абдулхади Бахитом Барканом по реализации соглашения о партнерстве. Документ был подписан в рамках январского визита узбекистанской делегации в Катар.

Стороны обсуждали возможности упростить привлечение квалифицированных кадров. Баркан отметил высокую потребность Катара в работниках сфер IT и телекоммуникаций, строительства, а также в младшем медицинском персонале (медсестры).

Правительство Катара предоставит специалистам в области хирургии "золотые визы", подчеркнул глава Jusour.

Также на встрече поднимался вопрос интеграции между платформой Xorijda Ish и катарским сервисом Tawzeef. Кроме того, гости отметили работу Узбекистана по подготовке мигрантов к работе за рубежом.

В январе 2024 года катарская Elegancia Healthcare обсудила с Узбекистаном возможности набора узбекистанцев на работу. Компания выражала намерение на первом этапе пригласить 50 врачей и медсестер, а в дальнейшем - еще 20 специалистов.

Ранее Spot писал, что KIA наладит в Узбекистане обучение работников для работы в Южной Корее по организованному набору.

Источник: spot.uz


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453534
Теги:
Катар, Узбекистан, хирургия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  