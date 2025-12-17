В администрации президента обсудили проект генплана Бишкека до 2050 года

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики – Руководитель Администрации Президента Адылбек Касымалиев провёл совещание по обсуждению проекта Генерального плана города Бишкек до 2050 года. Об этом сообщается на сайте правительства

Открывая совещание, Адылбек Касымалиев отметил, что Генеральный план является ключевым стратегическим документом, определяющим долгосрочное социально-экономическое и территориальное развитие столицы. Широкий общественный интерес к проекту, по его словам, подчёркивает важность открытого и всестороннего обсуждения, учёта поступивших предложений и оценки возможных рисков.

"От качества и сбалансированности Генерального плана напрямую зависят устойчивое развитие города, комфорт и безопасность жителей, эффективное использование ресурсов и инвестиционная привлекательность Бишкека при обязательном сохранении зелёных зон, историко-культурного наследия и обеспечении экологической безопасности", - подчеркнул Глава Кабинета Министров.

В ходе совещания было отмечено, что в результате административно-территориальной реформы 2024 года территория города увеличилась на 25 707,3 гектара и в настоящее время составляет 41 032,67 гектара. Численность населения возросла на 132 380 человек и достигла порядка 1,3 млн, при этом фактические показатели могут быть выше с учётом активных процессов урбанизации.

Подчёркнуто, что сегодня Бишкек сталкивается с рядом системных проблем, включая перегруженность улично-дорожной сети и транспортные заторы, дефицит зелёных и рекреационных территорий, значительный износ инженерно-коммунальной инфраструктуры, а также случаи хаотичной застройки, что негативно отражается на качестве городской среды и уровне комфорта проживания горожан.

Мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев сообщил, что проект Генерального плана был вынесен на общественное обсуждение в октябре 2025 года. За этот период поступило более 300 замечаний и предложений, которые будут детально рассмотрены и учтены при дальнейшей доработке документа.

Представители Научно-исследовательского института перспективного градостроительства Санкт-Петербурга, разработавшего проект Генерального плана, представили презентацию с анализом текущего состояния города, демографических тенденций и ключевых направлений развития столицы до 2050 года, включая вопросы транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры.

По итогам совещания отмечена необходимость продолжения работы над проектом Генерального плана с учётом поступивших общественных и экспертных предложений, а также обеспечения его поэтапной и сбалансированной реализации.