Кыргызстан присоединился к системе многосторонних разрешений ТРАСЕКА

- Светлана Лаптева
Министерством транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики завершены процедуры по присоединению к системе многосторонних разрешений Транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (ТРАСЕКА).Об этом сообщается на едином государственном портале КР.

Разрешение ТРАСЕКА дает право перевозчику, которому оно выдано, осуществлять перевозки по территориям всех стран-участниц Системы разрешений ТРАСЕКА, по которым проходит маршрут следования и освобождает от необходимости наличия разрешения, предусмотренного соответствующими двухсторонними Соглашениями о международном автомобильном сообщении между отдельными странами-участницами Системы разрешений ТРАСЕКА.

Разрешение ТРАСЕКА является разовым (предназначено для однократного использования) и дает право на выполнение поездки с грузом или же без груза, в прямом и обратном направлении на протяжении одного кругорейса. При этом количество заездов в любую страну - участницу Системы разрешений ТРАСЕКА не должно превышать двух раз.

Разрешение ТРАСЕКА является универсальным и может быть использовано для выполнения двухсторонних, транзитных и перевозок в/из третьих стран, а также для их комбинации.

Теперь международные автомобильные перевозчики Кыргызской Республики получат дополнительную возможность перевозки грузов транзитом, двусторонних перевозок и перевозок в/из Армении, Грузии, Молдовы, Румынии, Турции и Украины используя единое многостороннее разрешение ТРАСЕКА.

Это создаст благоприятные условия для международных перевозчиков Кыргызской Республики, облегчит выход кыргызских товаров на рынки Европы, Турции и Черноморского региона и повышает конкурентоспособность экспорта за счёт сокращения транспортных издержек и времени доставки.


