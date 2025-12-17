Погода
$ 87.50 - 87.80
€ 101.85 - 102.65

Подписан Указ об учреждении посольства Кыргызской Республики в Египте

197  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ "Об учреждении Посольства Кыргызской Республики в Арабской Республике Египет".

Согласно Указу в целях обеспечения дальнейшего развития политических, торгово-экономических, научно-технических и культурных связей Кыргызской Республики с Арабской Республикой Египет постановляется:

1. Учредить Посольство Кыргызской Республики в Арабской Республике Египет с местопребыванием в городе Каир.

2. Кабинету Министров Кыргызской Республики:

1) увеличить предельную штатную численность Министерства иностранных дел Кыргызской Республики на 5 единиц;

2) решить вопросы организационного и финансового обеспечения деятельности Посольства Кыргызской Республики в Арабской Республике Египет;

3) привести свои решения в соответствие с настоящим Указом.

3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

4. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию и вступает в силу c 1 января 2026 года.

Указ принят в целях активизации и углубления политических, торгово-экономических, инвестиционных, научно-технических, образовательных и культурно-гуманитарных связей Кыргызской Республики с Арабской Республикой Египет, а также обеспечения консульского обслуживания около 3 тысяч граждан Кыргызской Республики, находящихся на территории Египта и сопредельных стран Северной Африки.

Открытие Посольства Кыргызской Республики в Арабской Республике Египет способствует реализации внешней политики страны на африканском континенте, диверсификации внешнеполитических связей и расширению географии дипломатического присутствия.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453549
Теги:
Египет, посольство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  