Подписан Указ об учреждении посольства Кыргызской Республики в Египте

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ "Об учреждении Посольства Кыргызской Республики в Арабской Республике Египет".

Согласно Указу в целях обеспечения дальнейшего развития политических, торгово-экономических, научно-технических и культурных связей Кыргызской Республики с Арабской Республикой Египет постановляется:

1. Учредить Посольство Кыргызской Республики в Арабской Республике Египет с местопребыванием в городе Каир.

2. Кабинету Министров Кыргызской Республики:

1) увеличить предельную штатную численность Министерства иностранных дел Кыргызской Республики на 5 единиц;

2) решить вопросы организационного и финансового обеспечения деятельности Посольства Кыргызской Республики в Арабской Республике Египет;

3) привести свои решения в соответствие с настоящим Указом.

3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

4. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию и вступает в силу c 1 января 2026 года.

Указ принят в целях активизации и углубления политических, торгово-экономических, инвестиционных, научно-технических, образовательных и культурно-гуманитарных связей Кыргызской Республики с Арабской Республикой Египет, а также обеспечения консульского обслуживания около 3 тысяч граждан Кыргызской Республики, находящихся на территории Египта и сопредельных стран Северной Африки.

Открытие Посольства Кыргызской Республики в Арабской Республике Египет способствует реализации внешней политики страны на африканском континенте, диверсификации внешнеполитических связей и расширению географии дипломатического присутствия.