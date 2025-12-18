В КР создают единую методологию мастер-планирования опорных точек роста

Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики совместно с ПРООН в Кыргызской Республике приступило к разработке первой в стране единой национальной методологии мастер-планирования опорных точек роста. Работа ведётся при экспертной поддержке проекта "Управление знаниями и наращивание потенциала в рамках партнёрства России и ПРООН" (Фаза III).

В целях реализации Программы Кабинета Министров Кыргызской Республики по формированию и развитию опорных точек роста на 2025–2030 годы разрабатывается методология, определяющая стандартизированный подход к подготовке мастер-планов.

Мастер-план представляет собой публичный комплексный стратегический документ территориального развития, формирующий долгосрочное видение развития опорной точки роста. Его структура позволяет трансформировать общие цели - повышение качества жизни населения, развитие экономики и улучшение экологической ситуации - в конкретные и измеримые показатели, такие как обеспеченность местами в детских садах и школах, доступность общественных пространств в шаговой доступности, уровень загрязнения воздуха мелкодисперсными частицами PM2.5.

Первый заместитель министра экономики и коммерции Кыргызской Республики Чоро Сейитов отметил, что формирование единой методологии мастер-планирования является важным шагом к системному развитию регионов. "Мы создаём инструмент, который позволит каждому городу и аймаку планировать своё будущее на основе точных данных, вовлечённости населения и чётких ориентиров устойчивого роста", - сказал он.

Мастер-план формирует целостное представление о будущем развитии города и прилегающих территорий. Ключевую роль в этом процессе играют местные органы власти и кенеши, бизнес-сообщество, некоммерческие организации, жители, экспертное сообщество и государственные органы. Разработка мастер-планов осуществляется открыто и инклюзивно: мнения всех заинтересованных сторон собираются и учитываются на самых ранних этапах. После утверждения мастер-плана его реализация станет прозрачной и отслеживаемой для инвесторов, населения и институтов развития.

Постоянный представитель ПРООН в Кыргызской Республике Александра Соловьёва подчеркнула, что мастер-планирование - это международная практика, повышающая устойчивость и конкурентоспособность территорий. "Мы рады поддержать Кыргызскую Республику в создании первой национальной методологии, которая поможет формировать справедливые, экологичные и удобные для жизни города и сообщества", - сказала она.

Благодаря обязательной геопривязке данных мастер-планы будут включать обширный массив картографических материалов, наглядно отражающих планируемые преобразования, инфраструктурные изменения и приоритетные направления роста.

Одним из ключевых результатов мастер-планирования станут комплексные проекты территориального развития, обеспечивающие синхронизацию экономических приоритетов, транспортных нагрузок, потребностей социальной инфраструктуры, систем жилищно-коммунального хозяйства и экологических требований.

Создание мастер-планов станет важным шагом к открытому, сбалансированному и прогнозируемому развитию городов и айыльных аймаков Кыргызстана, заложив основу для устойчивого роста и повышения качества жизни населения.