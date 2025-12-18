В Бишкеке состоялся форум "ЭКО-Чаткал 2035"

В Бишкеке с участием заместителя министра экономики и коммерции Кыргызской Республики Медербека Туманова состоялся национальный форум "ЭКО-Чаткал 2035". Мероприятие было посвящено обсуждению инициативы по запуску национального лейбл-пилота, а также механизмов климатического финансирования в Чаткальском районе. Об этом сообщается на сайте ведомства

Форум объединил представителей государственных органов, международных организаций, финансовых институтов, бизнес-сообщества и экспертной среды. В ходе мероприятия были представлены научно-аналитические обоснования, институциональная модель лейбл-пилота, а также ключевые экономические направления развития Чаткальского района в сферах энергетики, сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса, туризма и креативных индустрий.

В своём выступлении Медербек Туманов подчеркнул, что Чаткальский район обладает значительным потенциалом для становления одним из ведущих центров экотуризма, поставщиком экологически чистой сельскохозяйственной продукции, а также одним из лидеров в сфере зелёной энергетики.

В свою очередь, аким Чаткальского района Алтынбек Сенирбаев продолжил тему развития экотуризма и возобновляемых источников энергии. По его словам, в настоящее время начаты работы по строительству гидроэлектростанции установленной мощностью 160 МВт.

Ключевым итогом форума стало согласование проекта итоговой резолюции, содержащей консолидированное предложение о запуске национального лейбл-пилота и применении инструментов климатического финансирования.

Форум подтвердил высокий интерес со стороны государства и международных партнёров к развитию Чаткальского района в качестве модели устойчивого развития горных территорий Кыргызской Республики.