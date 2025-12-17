Погода
FIFA The Best Awards 2025: Дембеле и Бонмати - лучшие игроки года

- Самуэль Деди Ирие
ФИФА официально объявила победителей премии The Best Awards 2025. Лучшим футболистом года среди мужчин признан нападающий сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле, а лучшей футболисткой мира в третий раз подряд стала Айтана Бонмати из "Барселоны".

Дембеле провёл выдающийся сезон, став ключевой фигурой в историческом успехе ПСЖ. Французский форвард помог клубу оформить внутренний требл и впервые в истории выиграть Лигу чемпионов УЕФА. Всего за сезон он забил 35 мячей во всех турнирах, включая 21 гол в Лиге 1, где стал лучшим бомбардиром. Ранее в сентябре Дембеле также завоевал "Золотой мяч". Церемония награждения прошла в Дохе.

В женской номинации Айтана Бонмати вновь подтвердила свой статус лидера мирового футбола. Полузащитница "Барселоны" выиграла с клубом внутренний требл и дошла до финала Лиги чемпионов, а также была признана лучшим игроком турнира. В 2025 году она в третий раз подряд стала обладательницей "Золотого мяча".

Лучшим тренером женских команд в пятый раз была признана Сарина Вигман, которая привела сборную Англии к защите титула чемпионок Европы. Награду лучшему тренеру мужских команд получил Луис Энрике - за историческую победу ПСЖ в Лиге чемпионов.

Приз лучшему вратарю среди женщин достался Ханне Хэмптон (Англия, "Челси"), сыгравшей ключевую роль в победе сборной Англии на Евро-2025 и завоевании клубного требла. В мужской категории награду получил Джанлуиджи Доннарумма, отметившийся яркой игрой в успешном сезоне ПСЖ.

Обладательницей награды FIFA Marta Award за лучший гол в женском футболе стала мексиканка Лисбет Овалье за эффектный удар "скорпионом" в составе "Тигрес". Премию Пушкаша за лучший гол среди мужчин получил аргентинец Сантьяго Монтьель за удар через себя в матче чемпионата Аргентины.

Премия The Best Awards 2025 вновь подчеркнула доминирование игроков ПСЖ и "Барселоны" на мировой футбольной арене, а Усман Дембеле и Айтана Бонмати закрепили свой статус главных звёзд современного футбола.


