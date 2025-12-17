Погода
ФИФА отступила после критики: снижены цены на билеты ЧМ-2026

158  0
- Самуэль Деди Ирие
ФИФА объявила о введении новой категории билетов по сниженной цене на чемпионат мира 2026 года после масштабного недовольства болельщиков из-за чрезмерно высоких цен.

По информации ФИФА, около 10% билетов, выделяемых каждой национальной ассоциации, будут продаваться по фиксированной цене 60 долларов США (примерно 45 фунтов стерлингов). Новая категория получила название Supporter Entry Tier и будет действовать на все 104 матча турнира, включая финал.

Ранее первоначальная ценовая политика вызвала резкую критику. В частности, болельщикам сборной Англии в случае выхода команды в финал пришлось бы потратить более 5 тысяч фунтов стерлингов, при том что самые дешёвые билеты на стартовый матч оценивались в 200 фунтов, а минимальная цена билета на финал превышала 4 тысячи фунтов.

В ФИФА сообщили, что решение о снижении цен было принято после консультаций с национальными федерациями, включая Футбольную ассоциацию Англии и Немецкий футбольный союз. Билеты по сниженной стоимости будут распределяться через официальные клубы болельщиков национальных сборных.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике и станет самым масштабным в истории турнира - в нём примут участие 48 национальных сборных.


Теги:
ФИФА, футбол, чемпионат мира
