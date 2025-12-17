Нападение в школе Подмосковья: погиб ребенок из Таджикистана

Утром 16 декабря в Московской области произошло нападение в одной из школ Одинцовского района - в поселке Горки-2. Подросток пронес в здание учебного заведения нож и устроил атаку на людей.

По данным следствия, сначала он распылил перцовый газ в лицо охраннику, после чего ударил его ножом. Затем нападавший набросился на 10-летнего ученика. От полученных ранений ребенок погиб на месте. Информацию об этом подтвердили в Следственном комитете России.

Детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова сообщила, что погибший учился в четвертом классе, также есть пострадавшие. Убитым оказался Кобилджон Алиев - гражданин Таджикистана.

Подозреваемый был задержан. По информации СМИ, он является учеником девятого класса. Как отмечается, все происходящее подросток фиксировал на камеру.

Ряд телеграм-каналов и российских СМИ распространили видеозапись продолжительностью около 15 минут. На кадрах видно, что школьник готовился к нападению в туалете, где оставил муляж взрывного устройства. После этого он ходил по классам, разыскивая одного из учителей. Позднее он встретил группу детей с педагогом и задал вопрос об их национальности, после чего произошло нападение.

По информации телеграм-каналов, за несколько дней до инцидента подозреваемый разослал одноклассникам текст под названием "Мой гнев". В нем содержатся неонацистские идеи и высказывания против евреев, мусульман и либералов. Также сообщается, что подросток ранее фотографировался с неонацистской символикой.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство. В Следственном комитете заявили, что задержанный дал признательные показания. Назначена психолого-психиатрическая экспертиза для оценки его вменяемости. Следствие также изучает круг общения подростка, его интересы и активность в социальных сетях.

Министерство иностранных дел Таджикистана выступило с заявлением, в котором решительно осудило нападение на почве национальной ненависти, жертвой которого стал гражданин республики.

В связи с произошедшим послу России в Таджикистане Семену Григорьеву была вручена нота с требованием провести безотлагательное и объективное расследование трагедии и привлечь виновных к ответственности в соответствии с законом.

Кроме того, министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода в ходе телефонного разговора с главой МВД России Владимиром Колокольцевым настаивал на проведении всестороннего расследования и установлении всех причин произошедшего. Колокольцев, в свою очередь, заверил, что расследование находится под жестким контролем и все необходимые меры для его объективности принимаются.