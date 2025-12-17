ФК "Алга" официально объявил о трёх новых трансферах

Профессиональный футбольный клуб "Алга" продолжает укреплять состав перед стартом нового сезона и официально подтвердил подписание контрактов сразу с тремя футболистами.

Новым игроком команды стал Муролимжон Ахмедов. В клубе отмечают его игровой опыт, лидерские качества и нацеленность на результат, подчеркнув, что эти факторы должны сыграть важную роль в достижении командных целей в предстоящем сезоне.

Также контракт с "Алгой" подписал Артём Белый. Руководство клуба рассчитывает на его полезность в командных действиях и пожелало футболисту стабильной и продуктивной игры в составе красно-белых.

Ещё одним новичком стал Володимир Заименко. В клубе выразили уверенность, что он усилит конкуренцию в составе и поможет команде демонстрировать более уверенную и сбалансированную игру.

ФК "Алга" планомерно ведёт трансферную работу, формируя боеспособный состав и нацеливаясь на успешное выступление в новом сезоне.