В Бишкеке прошел XII фестиваль культуры народов Северного Кавказа

Во Дворце спорта имени Кожомкула в Бишкеке состоялся XII Международный фестиваль "Культура народов Северного Кавказа". Масштабное культурное событие прошло на крупнейшей концертной площадке столицы и собрало полный зал - концерт посетили более 2500 зрителей.

На сцене выступили свыше 300 артистов, представившие танцевальные, вокальные и музыкальные номера народов Северного Кавказа. Программа фестиваля объединила традиционные мотивы, национальные костюмы и современную сценическую подачу.

Советник-посланник Посольства России в Кыргызстане Екатерина Чистова отметила высокий уровень выступлений и насыщенность программы.

- Представление превзошло все ожидания. Мы увидели яркие, зажигательные номера, которые редко где можно увидеть в таком количестве. Поэтический образ Северного Кавказа был воспет русскими писателями Пушкиным, Лермонтовым, Толстым и стал известен всему миру. Сам регион подарил мировой культуре множество талантов: дирижера Валерия Гергиева, поэта Расула Гамзатова, народного артиста Кыргызстана и Советского Союза Махмуда Эсамбаева и многих других. И здесь, в Кыргызстане, выходцы с Северного Кавказа достойно представляют свою историческую родину, - подчеркнула она.

Организатор фестиваля, председатель Координационного совета российских соотечественников Кыргызстана, президент Международной ассоциации карачаевцев "Ата-Джурт" Зухра Шидакова отметила, что главная цель фестиваля сохранение и передача культурного наследия.

- Я уверена, что сегодня зрители получили огромное удовольствие и ближе познакомились с культурой Северного Кавказа. Каждая культура по-своему уникальна, и наша задача передать эти традиции следующим поколениям. Когда мы узнаем культуру других народов, мы духовно обогащаемся и вдохновляемся. Очень хочется, чтобы такие встречи продолжались, - сказала Шидакова.

Яркие эмоции бишкекской публике подарили ансамбли "Исламей", "Шаттык", "Асса пати", "Дружба", "Иверия", "Улыбка", "Таулан", "Горянка", "Учкулан", а также Фатима Байрамкулова, Багир Кушалиев, Милана Сайдаева, Ислам Юсупов, народный артист Кыргызстана Султан Каримов, заслуженный артист Кыргызстана Игорь Воронцов и школа лезгинки "Адат" из Алматы.

Один из зрителей, Камал, поделился впечатлениями после концерта.

- Концерт просто бомба! Все организовано на высшем уровне, номера сильные, артисты очень талантливые. Особенно запомнились выступления Багира Кушалиева, ансамблей "Асса пати" и "Иверия". Ребята создали настоящую праздничную атмосферу, - отметил он.

Фестиваль был организован ассоциацией карачаевцев "Ата-Джурт" при поддержке Русского дома в Бишкеке, АНО "Центр международного взаимодействия и сотрудничества" и Ассамблеи народа Кыргызстана.