В КРСУ показали спектакль социального театра из Ростова-на-Дону

В Кыргызско-Российском Славянском университете им. Б.Н. Ельцина прошел необычный театральный показ. На сцене КРСУ артисты социального молодежного профилактического трудного театра "Премьера" из Ростова-на-Дону представили спектакль по комедии Антона Чехова "Медведь".

Показ состоялся в рамках гастрольной программы "Время Ч (читаем Чехова)". В постановке вместе с ростовскими артистами приняли участие и актеры Молодежного Славянского театра КРСУ.

Как рассказала режиссер проекта "Трудный театр. Премьера" Светлана Пахомова, этот театральный эксперимент стал настоящим вызовом - спектакль был поставлен всего за один день.

- Мы первый социальный театр России, существуем уже 10 лет. Для нас принципиально важно, чтобы театр оставался доступным для каждого: школьника, студента, подростка. В этот раз мы намеренно пошли на риск и поставили Чехова буквально за один день, привлекая к работе ребят из Кыргызстана. И вы увидите, что за это время они успели понять в Чехове больше, чем иногда понимают за месяцы, - отметила Пахомова.

По ее словам, "Медведь" - это история о сложных, зрелых взаимоотношениях, в которых трагическое и комическое переплетаются.

- Это спектакль о чувствах, в которых и горько, и смешно одновременно. Если молодые актеры смогли это передать, значит, спектакль удался, - подчеркнула режиссер.

Один из актеров трудного театра Арсении признался, что театр стал для него шансом изменить жизнь.

- В трудныи театр я пришел три года назад. Постепенно втянулся, начал выходить на сцену. Театр дал мне возможность выбраться из плохой социальной среды, заняться творчеством, найти круг общения. Эта поездка мой первый международный опыт. Бишкек очень красивый город, а работать с местными ребятами одно удовольствие. Все проходит легко, позитивно и очень интересно, - рассказал он.

В КРСУ отметили, что подобные проекты особенно важны для подростков. Начальник управления внеучебнои деятельности университета, заслуженная артистка Кыргызстана Галина Кетова подчеркнула, что театр может стать для молодежи формои поддержки.

- Подростковый возраст это всегда множество вопросов к себе и миру. К сожалению, многие ребята оказываются в трудных жизненных ситуациях. Театр в этом смысле мощный инструмент: он помогает отвлечься от негатива, выплеснуть эмоции, обрести уверенность в себе, научиться взаимодействовать с другими и с литературой, - сказала Кетова.

В завершение встречи юные актеры представили новый творческий проект - литературный медиа-конкурс "Чтец".