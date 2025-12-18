В Кыргызстане 600 сел включены в госпрограмму обеспечения питьевой водой. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

Как отметили в ведомстве, в настоящее время в стране проводятся крупные и важные работы по обеспечению населения питьевой и оросительной водой. Этот вопрос является одним из главных приоритетов государства.

Сегодня по всей республике в 119 селах ведутся строительные работы по обеспечению чистой питьевой водой. Кроме того, в государственную программу по обеспечению питьевой водой включено в целом 600 сел.

В сфере оросительной воды также проводится масштабная работа. В настоящее время строительство ведётся на 14 водохозяйственных объектах, а по 18 объектам продолжаются проектные работы.

До 2026 года планируется строительство 55 ирригационных объектов – насосных станций, каналов, БСР и БДР. Эти мероприятия направлены на развитие сельского хозяйства, облегчение труда фермеров и сокращение дефицита воды.

Кроме того, каждую неделю проводятся встречи делегатов курултая с представителями министерства, на которых вопросы, поднимаемые делегатами, детально рассматриваются, принимаются соответствующие решения и реализуются. Работы в этом направлении продолжаются без перерывов.