Эрдик Таалайбек уулу предложил мэру создать спортзалы в реацентрах Бишкека

Мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев провел личный прием граждан с инвалидностью, сообщает мэрия Бишкека.

Спортсмен Эрдик Таалайбек уулу поднял вопрос жилья и предложил создать спортивные залы при реабилитационных центрах. Мэр поручил подготовить документы для включения его в список Государственной ипотечной компании и сообщил о планах строительства реабилитационного центра.

Айдана Омурбекова озвучила предложения по доступности инфраструктуры и трудоустройству. Мэр предложил ей работу в муниципалитете и поручил профильным службам рассмотреть вопрос.

Мэрия готова поддерживать инициативы граждан для создания удобной и доступной городской среды.