Кыргызстан завоевал три бронзы на Turkish Open Karate

Сборная Кыргызстана успешно выступила на международном турнире по каратэ Turkish Open Karate, который прошёл с 12 по 14 декабря в Стамбуле (Турция).

В соревнованиях приняли участие около 1700 спортсменов из 35 стран. Кыргызстан на турнире представляли 11 каратистов, по итогам выступления команда завоевала три бронзовые медали.

Бронзовыми призёрами стали Раид Абожмей в возрастной категории 8–9 лет в весе до 30 кг (кумитэ) и Нуртилек Саидов среди спортсменов 16–17 лет в весовой категории до 55 кг (кумитэ). Ещё одну бронзовую награду Кыргызстану принесла юношеская сборная в командных соревнованиях (16–17 лет), в состав которой вошли Айдар Жолчиев, Тимур Жолчиев, Азиз Муратов и Эмир Жалалов.

Команда выступала под руководством старшего тренера Национальной федерации сетокан каратэ-до Кыргызской Республики Абдибека Апсатарова.

Турнир Turkish Open Karate является одним из крупнейших международных стартов, ежегодно собирающих сильнейших спортсменов со всего мира.


каратэ, Турция, Кыргызстан
