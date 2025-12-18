Погода
$ 87.38 - 87.80
€ 101.85 - 102.65

ФИФА открывает путь к возвращению России в международный футбол

136  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Россия может частично вернуться в международный футбол после объявления ФИФА о создании нового турнира для игроков до 15 лет, который будет открыт для всех национальных ассоциаций.

Новый фестиваль ФИФА U-15 пройдёт в 2026 году для юношеских команд и в 2027 году - для девушек. В официальном заявлении Совета ФИФА подчёркивается, что участие будет доступно всем 211 членам организации.

Ранее российские сборные и клубы были отстранены от соревнований ФИФА и УЕФА в 2022 году после начала конфликта на Украине. Россия не участвовала в ЧМ-2022 и Евро-2024, однако продолжает сохранять членство в обеих организациях.

Президент ФИФА Джанни Инфантино поддержал участие молодых спортсменов России и Беларуси в международных турнирах под своими флагами и с национальными гимнами, подчеркнув, что политическая ситуация не должна лишать их возможности соревноваться.

В то же время эксперты выражают сомнения по поводу практической реализации возвращения России в международный футбол. Среди возможных препятствий - отказ отдельных стран проводить матчи с российскими командами и сложности с визами.

Решение ФИФА по турниру U-15 может стать первым шагом к постепенному возвращению России на международную футбольную арену.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453607
Теги:
Россия, футбол, ФИФА
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  