ФИФА открывает путь к возвращению России в международный футбол

Россия может частично вернуться в международный футбол после объявления ФИФА о создании нового турнира для игроков до 15 лет, который будет открыт для всех национальных ассоциаций.

Новый фестиваль ФИФА U-15 пройдёт в 2026 году для юношеских команд и в 2027 году - для девушек. В официальном заявлении Совета ФИФА подчёркивается, что участие будет доступно всем 211 членам организации.

Ранее российские сборные и клубы были отстранены от соревнований ФИФА и УЕФА в 2022 году после начала конфликта на Украине. Россия не участвовала в ЧМ-2022 и Евро-2024, однако продолжает сохранять членство в обеих организациях.

Президент ФИФА Джанни Инфантино поддержал участие молодых спортсменов России и Беларуси в международных турнирах под своими флагами и с национальными гимнами, подчеркнув, что политическая ситуация не должна лишать их возможности соревноваться.

В то же время эксперты выражают сомнения по поводу практической реализации возвращения России в международный футбол. Среди возможных препятствий - отказ отдельных стран проводить матчи с российскими командами и сложности с визами.

Решение ФИФА по турниру U-15 может стать первым шагом к постепенному возвращению России на международную футбольную арену.