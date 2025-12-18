Погода
Айбийке Уланбек кызы выиграла золото в Бразилии

Кыргызстанская спортсменка Айбийке Уланбек кызы добилась блестящего результата на международном турнире по парадзюдо в Бразилии, завоевав золотую медаль в весовой категории до 52 кг.

В ходе соревнований Айбийке последовательно одолела сильнейших соперниц: победила атлетку из Тайваня в первом поединке, затем выиграла у представительницы Мексики, а в финале уверенно обыграла спортсменку из Швейцарии, продемонстрировав высокий уровень техники и тактической подготовки.

Турнир собрал ведущих парадзюдоистов со всего мира, и победа кыргызской спортсменки стала значимым достижением для страны на международной арене. Эксперты отмечают, что такой результат подтверждает эффективность подготовки парадзюдоистов Кыргызстана и открывает перспективы участия в крупных соревнованиях, включая чемпионаты мира и Паралимпийские игры.

Айбийке Уланбек кызы также подчеркнула, что поддержка тренеров и коллег по сборной сыграла ключевую роль в её успехе, а победа в Бразилии стала важной мотивацией для дальнейших международных выступлений.


Теги:
дзюдо, Кыргызстан
