Эржан Токотаев получил предложение от французского клуба

- Самуэль Деди Ирие
Кыргызстанский футболист Эржан Токотаев находится в центре внимания европейских клубов - по информации узбекского журналиста Толибжона Касимова, игрок получил предложение от команды из Франции.

На данный момент неизвестно, из какого именно дивизиона французского футбола поступил интерес, а также на каких условиях клуб готов вести переговоры с игроком.

Токотаев уже зарекомендовал себя в национальном чемпионате, демонстрируя стабильную игру и универсальность на поле, что могло привлечь внимание зарубежных скаутов.

Футбольные эксперты отмечают, что возможный трансфер в Европу станет важным шагом в карьере Токотаева и откроет ему путь к более высокому уровню соревнований.

Ожидается, что в ближайшие недели стороны проведут официальные переговоры, после чего станет известна судьба игрока и возможность его перехода во французский клуб.


