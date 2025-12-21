Погода
$ 87.40 - 87.81
€ 102.05 - 103.00

Кыргызстан и Египет обсудили развитие консульских мер и миграции

196  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Кыргызской Республики Алмаза Имангазиева с послом Арабской Республики Египет в Кыргызской Республике Хассан Ракха Ибтиссам.

В ходе встречи стороны подробно обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. В данном контексте было отмечено открытие Посольства Кыргызской Республики в Каире как важный шаг, способствующий дальнейшему укреплению двустороннего взаимодействия и расширению сотрудничества между двумя странами. Вместе с тем кыргызская сторона выразила признательность египетской стороне за оказанное всестороннее содействие в организации и проведении выборов в Жогорку Кеңеш Кыргызской Республики на территории Арабской Республики Египет.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено совместным мерам по обеспечению защиты прав и законных интересов граждан Кыргызской Республики и Арабской Республики Египет, пребывающих на территориях двух государств. В данном контексте были рассмотрены вопросы совершенствования консульских и миграционных процедур, направленных на создание более благоприятных условий для их пребывания.

Обе стороны подчеркнули важность активного и конструктивного взаимодействия между профильными ведомствами с целью дальнейшего укрепления сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453649
Теги:
Египет, Кыргызстан, МИД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  