Кыргызстан и Египет обсудили развитие консульских мер и миграции

Состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Кыргызской Республики Алмаза Имангазиева с послом Арабской Республики Египет в Кыргызской Республике Хассан Ракха Ибтиссам.

В ходе встречи стороны подробно обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. В данном контексте было отмечено открытие Посольства Кыргызской Республики в Каире как важный шаг, способствующий дальнейшему укреплению двустороннего взаимодействия и расширению сотрудничества между двумя странами. Вместе с тем кыргызская сторона выразила признательность египетской стороне за оказанное всестороннее содействие в организации и проведении выборов в Жогорку Кеңеш Кыргызской Республики на территории Арабской Республики Египет.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено совместным мерам по обеспечению защиты прав и законных интересов граждан Кыргызской Республики и Арабской Республики Египет, пребывающих на территориях двух государств. В данном контексте были рассмотрены вопросы совершенствования консульских и миграционных процедур, направленных на создание более благоприятных условий для их пребывания.

Обе стороны подчеркнули важность активного и конструктивного взаимодействия между профильными ведомствами с целью дальнейшего укрепления сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес.