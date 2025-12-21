Минздрав проверит поставки медикаментов в детскую онкологию НЦОМиД

И.о. министра здравоохранения КР Каныбек Досмамбетов внепланово посетил отделение детской онкологии Национального центра охраны материнства и детства, сообщило Министерство здравоохранения Кыргызской Республики. В ходе визита он ознакомился с условиями лечения, работой лабораторной службы и системой лекарственного обеспечения, а также провёл открытую встречу с родителями пациентов.

Родители сообщили о проблемах с качеством и доступностью отдельных препаратов, а также о сбоях и несвоевременности поставок медикаментов, что критически важно при лечении онкологических и онкогематологических заболеваний у детей. Также поднимались вопросы проведения анализов - в ряде случаев семьи вынуждены обращаться в частные лаборатории для получения необходимых показателей.

Отдельное внимание было уделено обеспечению компонентами крови и их логистике. В связи с этим и.о. министра поручил выделить специализированный транспорт для бесперебойной доставки компонентов крови и медицинских материалов.

Каныбек Досмамбетов подчеркнул недопустимость сбоев и непрозрачности в системе закупок лекарств и сообщил о решении создать комиссию для проверки деятельности Департамента лекарственных средств и медицинских изделий и ГП "Кыргызфармация". Комиссия проанализирует процедуры закупок и поставок медикаментов и подготовит предложения по повышению их эффективности и прозрачности.

По итогам визита даны поручения по улучшению работы лабораторий, усилению контроля качества лекарств, оптимизации закупочных процессов и созданию аптечного пункта в корпусе отделения. Также поручено улучшить бытовые условия для родителей и решить вопросы их питания.

Кроме того, сообщено, что по поручению президента прорабатывается вопрос строительства пансиона для временного проживания родителей онкобольных детей из регионов.