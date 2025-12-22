В Бишкеке КФС наградил лучших игроков и тренеров

В Бишкеке состоялась церемония KFU Football Awards 2025, на которой были подведены итоги футбольного года в Кыргызстане. Кыргызский футбольный союз вручил ежегодные индивидуальные награды лучшим игрокам, тренерам и организациям страны. В мероприятии принял участие президент КФС Камчыбек Ташиев.

Выступая перед участниками церемонии, Ташиев напомнил о государственной программе развития футбола. По его словам, в 2024 году президент Садыр Жапаров подписал первый в истории страны указ о поддержке кыргызского футбола, что дало старт активному развитию инфраструктуры во всех регионах. В течение двух лет в стране строятся и вводятся в эксплуатацию стадионы, футбольные поля и тренировочные базы, где занимаются тысячи детей.

Также было отмечено, что в 2025 году подписан еще один указ, согласно которому футбольные структуры освобождены от налогов и коммунальных платежей, а футболисты - от социальных выплат. Глава КФС выразил надежду, что при такой поддержке отечественные футболисты смогут добиваться более высоких результатов на международной арене.

Победители KFU Football Awards 2025:

Лучший футболист - Эржан Токотаев

Лучший игрок по футзалу - Шохрух Махмадаминов

Лучшая футболистка - Нагима Туралиева

Лучший молодой футболист - Кими Мерк

Лучший тренер по футболу - Эдмар Ласерда

Лучший тренер по футзалу - Луис Бернат Молина

Лучший тренер по женскому футболу - Антонио Меса

Лучший футбольный арбитр - Эрланбек Осмонов

Лучший арбитр по футзалу - Нурбек Арстанбек уулу

Лучший футбольный клуб - "Барс"

Лучшая региональная организация - Футбольная ассоциация Чуйской области

Лучшая спортивная организация - учебно-тренировочная база "Мурас"