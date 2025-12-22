Роналду построил самый дорогой дом в Португалии

Криштиану Роналду вновь оказался в центре внимания вне футбольного поля, завершив строительство самого дорогого частного дома в истории Португалии. Роскошный особняк, расположенный в престижном районе Кинта-да-Маринья, оценивается почти в 29 миллионов долларов.

Ультралюксовая резиденция включает два бассейна, теннисный корт, спа-зону, частный кинотеатр и просторный гараж, рассчитанный на размещение коллекции суперкаров футболиста. Объект уже считается знаковым для рынка элитной недвижимости страны.

Новый особняк пополнил обширный портфель недвижимости Роналду, который, по различным данным, насчитывает от восьми до десяти объектов в Португалии, Испании, Италии и Саудовской Аравии.

При этом португальский нападающий продолжает демонстрировать высокую результативность на футбольном поле. В текущем сезоне Роналду забил 10 мячей в 9 матчах чемпионата и продолжает движение к символической отметке в 1000 голов за карьеру.

Криштиану Роналду в очередной раз подтверждает свой статус мировой иконы, сочетая спортивные достижения с рекордными успехами за пределами футбола.