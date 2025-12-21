Кыргызстан завоевал медали на Кубке Содружества по пенчак силат

В Ташкенте (Узбекистан) прошел международный турнир по пенчак силат "Кубок Содружества". Сборная Кыргызстана успешно выступила на соревнованиях, завоевав медали всех достоинств.
Золотые медали (1-е место):
Арууке Бикбоева – 36 кг
Жандос Байманхамбеков – 40 кг
Биназир Мустафокулова – 65 кг
Серебряные медали (2-е место):
Аяна Жусупова – 47 кг
Шамил Базарбаев – 60 кг
Бронзовые медали (3-е место):
Нурислам Мустафокулов – 57 кг
Темир Бикбоев – 65 кг
Жафар Ибайдуулаев – 70 кг
Сыймык Тавалдиев – 63 кг
Турнир направлен на развитие и популяризацию пенчак силат - индонезийских и малайских боевых искусств, включающих бой с оружием и без оружия, основанных на боевых приемах различных племен Индонезии.