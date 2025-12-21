Погода
$ 87.40 - 87.81
€ 102.05 - 103.00

Кыргызстан завоевал медали на Кубке Содружества по пенчак силат

51  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Ташкенте (Узбекистан) прошел международный турнир по пенчак силат "Кубок Содружества". Сборная Кыргызстана успешно выступила на соревнованиях, завоевав медали всех достоинств.

Золотые медали (1-е место):

Арууке Бикбоева – 36 кг

Жандос Байманхамбеков – 40 кг

Биназир Мустафокулова – 65 кг

Серебряные медали (2-е место):

Аяна Жусупова – 47 кг

Шамил Базарбаев – 60 кг

Бронзовые медали (3-е место):

Нурислам Мустафокулов – 57 кг

Темир Бикбоев – 65 кг

Жафар Ибайдуулаев – 70 кг

Сыймык Тавалдиев – 63 кг

Турнир направлен на развитие и популяризацию пенчак силат - индонезийских и малайских боевых искусств, включающих бой с оружием и без оружия, основанных на боевых приемах различных племен Индонезии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453669
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  