Кыргызстан завоевал медали на Кубке Содружества по пенчак силат

В Ташкенте (Узбекистан) прошел международный турнир по пенчак силат "Кубок Содружества". Сборная Кыргызстана успешно выступила на соревнованиях, завоевав медали всех достоинств.

Золотые медали (1-е место):

Арууке Бикбоева – 36 кг

Жандос Байманхамбеков – 40 кг

Биназир Мустафокулова – 65 кг

Серебряные медали (2-е место):

Аяна Жусупова – 47 кг

Шамил Базарбаев – 60 кг

Бронзовые медали (3-е место):

Нурислам Мустафокулов – 57 кг

Темир Бикбоев – 65 кг

Жафар Ибайдуулаев – 70 кг

Сыймык Тавалдиев – 63 кг

Турнир направлен на развитие и популяризацию пенчак силат - индонезийских и малайских боевых искусств, включающих бой с оружием и без оружия, основанных на боевых приемах различных племен Индонезии.