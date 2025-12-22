CAF объявила о переходе Кубка Африки на четырехлетний цикл

Конфедерация африканского футбола (CAF) сообщила, что Кубок Африки по футболу (AFCON) с будущего года будет проводиться раз в четыре года вместо двух. Решение было принято на заседании исполнительного комитета CAF в Рабате и объявлено президентом организации Патрисом Мотсепе.

Турнир, приносящий около 80% доходов CAF, традиционно проводился каждые два года с 1957 года. Следующий розыгрыш, запланированный на 2027 год в Кении, Танзании и Уганде, состоится по плану, после чего турниры будут проводиться раз в четыре года. Для заполнения промежутка CAF запустит ежегодную Африканскую лигу наций с 2029 года.

Мотсепе отметил, что новый формат позволит улучшить финансовую устойчивость организации, синхронизировать турнир с календарем ФИФА и снизить нагрузку на африканских игроков, выступающих в европейских клубах.

Также было объявлено о повышении призового фонда: победители текущего Кубка Африки получат $10 миллионов вместо $7 миллионов, которые достались прошлым чемпионам - сборной Кот-д"Ивуара.