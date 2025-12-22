Погода
В США прокомментировали захват танкера с китайской нефтью

- Светлана Лаптева
Американские военные осуществили захват танкера, принадлежащего Китаю, которое перевозило приблизительно два миллиона баррелей нефти, добытой в Венесуэле.

Примечательно, что на данный танкер не были наложены какие-либо санкции. По заявлению официальных лиц, береговая охрана Соединенных Штатов проводит проверку легитимности регистрации этого судна в Панаме.

Министр обороны США Пит Хегсет комментирует ситуацию следующим образом: "Президент Трамп неоднократно подчеркивал, что блокада нефтяных танкеров, нарушающих санкционный режим и осуществляющих перевозки из Венесуэлы или в ее направлении, будет действовать до тех пор, пока режим Мадуро не вернет все активы, незаконно присвоенные у американской стороны".


Теги:
Китай, нефть, США
