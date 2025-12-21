Реабилитационный центр для животных планируют открыть на юге страны

В южных регионах страны необходимо открыть реабилитационный центр для диких животных и птиц, пострадавших в естественной среде, с последующим их возвращением в природную среду обитания. Этот вопрос был обсуждён в ходе рабочего совещания, организованного организацией NABU Кыргызстан в городе Ош с участием представителей государственных экологических учреждений и журналистов.

С инициативой открытия такого центра выступили представители учреждений Министерства экологии, расположенных в Ошской области. Они привели ряд фактов, свидетельствующих о существующей проблеме. По их словам, в отдельных случаях по оперативной информации выявляются раненые в дикой природе животные, а также фиксируются факты незаконного содержания или попыток продажи животных, занесённых в Красную книгу. В подобных ситуациях возникает вопрос о дальнейшем их размещении, и чаще всего животных передают в зоопарк города Ош. Однако зоопарк не занимается реабилитацией животных и их последующим возвращением в дикую природу.

При этом у организации NABU Кыргызстан функционирует реабилитационный центр в Кеминском районе Чуйской области. Туда со всех регионов страны доставляют пострадавших диких животных, где их выхаживают, восстанавливают и затем выпускают обратно в естественную среду обитания. Ранее в дикую природу были возвращены такие животные, как рысь, медведь и барсук.

Вместе с тем в ряде случаев доставка раненых животных в данный центр, особенно из отдалённых регионов, требует значительных временных и финансовых затрат. В связи с этим была обсуждена необходимость совместного открытия одного реабилитационного центра для Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей.

В ходе встречи также было отмечено, что для предотвращения незаконной охоты необходимо усилить разъяснительную работу среди населения, а также регулярно и совместно проводить рейды по борьбе с браконьерством. Участники подчеркнули, что привлечение журналистов к таким рейдам и их освещение в средствах массовой информации может дать более эффективные результаты, и по данному вопросу была достигнута договорённость.

По итогам встречи руководитель организации NABU Кыргызстан Толкунбек Асыкулов выразил благодарность всем сторонам за сотрудничество и вручил участникам экологические подарки, подготовленные организацией.