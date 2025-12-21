Погода
$ 87.40 - 87.81
€ 102.05 - 103.00

Реабилитационный центр для животных планируют открыть на юге страны

208  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В южных регионах страны необходимо открыть реабилитационный центр для диких животных и птиц, пострадавших в естественной среде, с последующим их возвращением в природную среду обитания. Этот вопрос был обсуждён в ходе рабочего совещания, организованного организацией NABU Кыргызстан в городе Ош с участием представителей государственных экологических учреждений и журналистов.

С инициативой открытия такого центра выступили представители учреждений Министерства экологии, расположенных в Ошской области. Они привели ряд фактов, свидетельствующих о существующей проблеме. По их словам, в отдельных случаях по оперативной информации выявляются раненые в дикой природе животные, а также фиксируются факты незаконного содержания или попыток продажи животных, занесённых в Красную книгу. В подобных ситуациях возникает вопрос о дальнейшем их размещении, и чаще всего животных передают в зоопарк города Ош. Однако зоопарк не занимается реабилитацией животных и их последующим возвращением в дикую природу.

При этом у организации NABU Кыргызстан функционирует реабилитационный центр в Кеминском районе Чуйской области. Туда со всех регионов страны доставляют пострадавших диких животных, где их выхаживают, восстанавливают и затем выпускают обратно в естественную среду обитания. Ранее в дикую природу были возвращены такие животные, как рысь, медведь и барсук.

Вместе с тем в ряде случаев доставка раненых животных в данный центр, особенно из отдалённых регионов, требует значительных временных и финансовых затрат. В связи с этим была обсуждена необходимость совместного открытия одного реабилитационного центра для Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей.

В ходе встречи также было отмечено, что для предотвращения незаконной охоты необходимо усилить разъяснительную работу среди населения, а также регулярно и совместно проводить рейды по борьбе с браконьерством. Участники подчеркнули, что привлечение журналистов к таким рейдам и их освещение в средствах массовой информации может дать более эффективные результаты, и по данному вопросу была достигнута договорённость.

По итогам встречи руководитель организации NABU Кыргызстан Толкунбек Асыкулов выразил благодарность всем сторонам за сотрудничество и вручил участникам экологические подарки, подготовленные организацией.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453692
Теги:
Кыргызстан, животные
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  