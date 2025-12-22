Погода
$ 87.40 - 87.81
€ 102.05 - 103.00

Лондон ввел санкции против компании из Кыргызстана

333  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Великобритания обновила антироссийский санкционный список, включив в него четыре компании из Узбекистана и одну из Кыргызстана

Власти Великобритании расширили антироссийские санкции, добавив в обновленный список ряд компаний, зарегистрированных в странах Центральной Азии. Соответствующие решения вступили в силу с 18 декабря и предусматривают финансовые ограничения и заморозку активов, следует из документов британского Казначейства.

Под санкции попали четыре компании из Узбекистана. Речь идет о Ферганском химическом заводе, а также о компаниях Gelion Business Trade, зарегистрированной в Ташкенте, Chemistry International из Навои и Raw Materials Cellulose из Джизака.

Британские власти утверждают, что эти организации поставляли в Россию товары или технологии, которые, по оценке Лондона, могли быть использованы в военных действиях в Украине. Конкретные детали предполагаемых поставок в документах не приводятся.

В санкционный список также включена компания "Кифико", зарегистрированная в Бишкеке. В Лондоне заявили, что она якобы оказывала поддержку российскому правительству, ведя деятельность в финансовом секторе, который британские власти считают стратегически значимым для России.

В документах Казначейства указывается, что "Кифико" связана с компанией A7, которая ранее уже была включена в санкционные списки Великобритании, США и Евросоюза.

Помимо компаний из Центральной Азии, новые санкции затронули также организации, зарегистрированные в России и Объединенных Арабских Эмиратах.

Отдельно Великобритания ввела ограничения против ряда физических лиц. Среди них - бизнесмен Рустам Муминов, который, по данным британского Казначейства, имеет гражданство Узбекистана, Израиля и России.

Ранее санкции в отношении Муминова вводила Украина. Тогда сообщалось, что он является учредителем компании, владеющей Ферганским химическим заводом.

Источник: trtrussian.com


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453696
Теги:
Великобритания, Кыргызстан, санкции
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  