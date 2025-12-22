Лондон ввел санкции против компании из Кыргызстана

Великобритания обновила антироссийский санкционный список, включив в него четыре компании из Узбекистана и одну из Кыргызстана

Власти Великобритании расширили антироссийские санкции, добавив в обновленный список ряд компаний, зарегистрированных в странах Центральной Азии. Соответствующие решения вступили в силу с 18 декабря и предусматривают финансовые ограничения и заморозку активов, следует из документов британского Казначейства.

Под санкции попали четыре компании из Узбекистана. Речь идет о Ферганском химическом заводе, а также о компаниях Gelion Business Trade, зарегистрированной в Ташкенте, Chemistry International из Навои и Raw Materials Cellulose из Джизака.

Британские власти утверждают, что эти организации поставляли в Россию товары или технологии, которые, по оценке Лондона, могли быть использованы в военных действиях в Украине. Конкретные детали предполагаемых поставок в документах не приводятся.

В санкционный список также включена компания "Кифико", зарегистрированная в Бишкеке. В Лондоне заявили, что она якобы оказывала поддержку российскому правительству, ведя деятельность в финансовом секторе, который британские власти считают стратегически значимым для России.

В документах Казначейства указывается, что "Кифико" связана с компанией A7, которая ранее уже была включена в санкционные списки Великобритании, США и Евросоюза.

Помимо компаний из Центральной Азии, новые санкции затронули также организации, зарегистрированные в России и Объединенных Арабских Эмиратах.

Отдельно Великобритания ввела ограничения против ряда физических лиц. Среди них - бизнесмен Рустам Муминов, который, по данным британского Казначейства, имеет гражданство Узбекистана, Израиля и России.

Ранее санкции в отношении Муминова вводила Украина. Тогда сообщалось, что он является учредителем компании, владеющей Ферганским химическим заводом.

