Погода
$ 87.40 - 87.81
€ 102.05 - 103.00

По итогам заседания ВЕЭС в Санкт-Петербурге подписан ряд документов

318  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое состоялось в Санкт-Петербурге подписан ряд документов.

Главы государств-членов Евразийского экономического союза: Кыргызстана, Армении, Беларуси, Казахстана и России подписали следующие документы:

- Решение "О начале переговоров с Республикой Узбекистан о заключении соглашения между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Узбекистан, с другой стороны, об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки,

перемещаемых через таможенные границы Евразийского экономического союза и Республики Узбекистан";

- Решение "Об основных направлениях международной деятельности Евразийского экономического союза на 2026 год";

- Решение "Об основных ориентирах макроэкономической политики государств - членов Евразийского экономического союза на 2026 - 2027 годы";

- Распоряжение "О реализации Решения Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 г. № 13";

- Решение "О проекте решения Высшего Евразийского экономического совета "О порядке перечисления сумм ввозных таможенных, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин";

- Распоряжение "О проекте решения Совета Евразийской экономической комиссии "О проекте распоряжения Высшего Евразийского экономического

совета "О подходах к гармонизации законодательства государств-

членов Евразийского экономического союза в сфере финансового рынка и формированию общего финансового рынка Евразийского экономического союза";

- Решение "Об утверждении планов либерализации по секторам услуг по руководству проектами в сфере строительства";

- Решение "О Концепции развития туризма в рамках Евразийского экономического союза";

- Решение "О проекте решения Высшего Евразийского экономического совета "Об определении общих принципов и подходов в отношении установления в законодательстве государств - членов Евразийского экономического союза ответственности за нарушение обязательных требований к продукции, правил и процедур проведения обязательной оценки соответствия в целях установления сходного (сопоставимого) регулирования в указанной сфере";

- Решение "О проекте решения Высшего Евразийского экономического совета "Об общих принципах и подходах к определению ответственности за нарушение требований и процедур в сфере применения санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер";

- Решение "О проекте решения Высшего Евразийского экономического совета "Об утверждении размера пошлины, уплачиваемой хозяйствующими субъектами при обращении в Суд Евразийского экономического союза";

- Решение "О председательстве в органах Евразийского экономического союза";

- Распоряжение "О времени и месте проведения очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета";

- Распоряжение "О некоторых вопросах деятельности Председателя Суда Евразийского экономического союза по кадровым вопросам".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453712
Теги:
ЕАЭС, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  