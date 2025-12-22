По итогам заседания ВЕЭС в Санкт-Петербурге подписан ряд документов

По итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое состоялось в Санкт-Петербурге подписан ряд документов.

Главы государств-членов Евразийского экономического союза: Кыргызстана, Армении, Беларуси, Казахстана и России подписали следующие документы:

- Решение "О начале переговоров с Республикой Узбекистан о заключении соглашения между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Узбекистан, с другой стороны, об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки,

перемещаемых через таможенные границы Евразийского экономического союза и Республики Узбекистан";

- Решение "Об основных направлениях международной деятельности Евразийского экономического союза на 2026 год";

- Решение "Об основных ориентирах макроэкономической политики государств - членов Евразийского экономического союза на 2026 - 2027 годы";

- Распоряжение "О реализации Решения Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 г. № 13";

- Решение "О проекте решения Высшего Евразийского экономического совета "О порядке перечисления сумм ввозных таможенных, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин";

- Распоряжение "О проекте решения Совета Евразийской экономической комиссии "О проекте распоряжения Высшего Евразийского экономического

совета "О подходах к гармонизации законодательства государств-

членов Евразийского экономического союза в сфере финансового рынка и формированию общего финансового рынка Евразийского экономического союза";

- Решение "Об утверждении планов либерализации по секторам услуг по руководству проектами в сфере строительства";

- Решение "О Концепции развития туризма в рамках Евразийского экономического союза";

- Решение "О проекте решения Высшего Евразийского экономического совета "Об определении общих принципов и подходов в отношении установления в законодательстве государств - членов Евразийского экономического союза ответственности за нарушение обязательных требований к продукции, правил и процедур проведения обязательной оценки соответствия в целях установления сходного (сопоставимого) регулирования в указанной сфере";

- Решение "О проекте решения Высшего Евразийского экономического совета "Об общих принципах и подходах к определению ответственности за нарушение требований и процедур в сфере применения санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер";

- Решение "О проекте решения Высшего Евразийского экономического совета "Об утверждении размера пошлины, уплачиваемой хозяйствующими субъектами при обращении в Суд Евразийского экономического союза";

- Решение "О председательстве в органах Евразийского экономического союза";

- Распоряжение "О времени и месте проведения очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета";

- Распоряжение "О некоторых вопросах деятельности Председателя Суда Евразийского экономического союза по кадровым вопросам".