O!Business - выгодный приём QR-платежей для ИП по нормам ГНС КР

С 1 января 2026 года вступают в силу требования Государственной налоговой службы Кыргызской Республики, согласно которым индивидуальные предприниматели могут принимать оплату исключительно на счета юридических лиц. За прием оплаты на счет физического лица предусмотрен штраф в размере 65 000 сомов.

O!Bank предлагает простое и законное решение для бизнеса - приём оплат по QR-коду в приложении O!Business с полным соблюдением требований Налоговой службы.

Преимущества сервиса:

  1. генерация QR-кода прямо в приложении O!Business;
  2. прием платежей от клиентов любых банков без комиссии;
  3. мгновенное зачисление средств на расчетный счет;
  4. полное соответствие требованиям ГНС КР.

Как принять оплату по QR-коду:

  1. Скачайте или обновите приложение O!Business в App Store и Google Play.
  2. Пройдите простую онлайн-идентификацию.
  3. Откройте раздел "Платежи" → "Мой QR".
  4. Покажите QR-код клиенту для оплаты - средства поступят на счет моментально.

Подключитесь до 31 января 2026 года и принимайте платежи без комиссии в течение 3 месяцев.

Кроме того, O!Bank предлагает предпринимателям получить бесплатные POS-терминалы с ККМ для приема платежей по банковским картам и QR-кодам - быстро, удобно и в соответствии с требованиями законодательства.

Узнать подробности и оставить заявку можно по номеру: 0705 000 303, в мессенджерах Whatsapp или Telegram.

Принимайте платежи с O!Bank - сделайте оплату удобной и официальной.

ОАО "О!Банк". Лицензия НБКР № 044 от 17.09.2024 г.


URL: https://www.vb.kg/453723
Теги:
#O!, PR
