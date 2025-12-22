O!Business - выгодный приём QR-платежей для ИП по нормам ГНС КР

С 1 января 2026 года вступают в силу требования Государственной налоговой службы Кыргызской Республики, согласно которым индивидуальные предприниматели могут принимать оплату исключительно на счета юридических лиц. За прием оплаты на счет физического лица предусмотрен штраф в размере 65 000 сомов.

O!Bank предлагает простое и законное решение для бизнеса - приём оплат по QR-коду в приложении O!Business с полным соблюдением требований Налоговой службы.

Преимущества сервиса:

генерация QR-кода прямо в приложении O!Business; прием платежей от клиентов любых банков без комиссии; мгновенное зачисление средств на расчетный счет; полное соответствие требованиям ГНС КР.

Как принять оплату по QR-коду:

Скачайте или обновите приложение O!Business в App Store и Google Play. Пройдите простую онлайн-идентификацию. Откройте раздел "Платежи" → "Мой QR". Покажите QR-код клиенту для оплаты - средства поступят на счет моментально.

Подключитесь до 31 января 2026 года и принимайте платежи без комиссии в течение 3 месяцев.

Кроме того, O!Bank предлагает предпринимателям получить бесплатные POS-терминалы с ККМ для приема платежей по банковским картам и QR-кодам - быстро, удобно и в соответствии с требованиями законодательства.

Узнать подробности и оставить заявку можно по номеру: 0705 000 303, в мессенджерах Whatsapp или Telegram.

ОАО "О!Банк". Лицензия НБКР № 044 от 17.09.2024 г.