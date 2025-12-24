"По итогам 2024 года ВВП на душу населения в КР составил 2513 долларов США"

Экономика Кыргызской Республики продолжает демонстрировать устойчивое развитие, что напрямую отражается на инвестиционной активности и укреплении финансовой устойчивости государства. По итогам 2024 года ВВП на душу населения составил 2 513 долларов США, увеличившись на 86% по сравнению с 2021 годом. В 2025 году ожидается дальнейший рост данного показателя - до 2 800 долларов США. Об этом заявил председатель Кабинета Министров КР – руководитель Администрации Президента Адылбек Касымалиев в ходе расширенного заседания комитетов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по рассмотрению отчета Кабинета Министров за 2024 года, внесению изменений в бюджет 2025 года, рассмотрению проекта закона о республиканском бюджете на 2026 год и прогнозах на 2027–2028 гг.

"В 2024 году объем инвестиций в основной капитал достиг 283,2 млрд сомов, увеличившись на 18,1%",- отметил Глава Кабмина.

Он добавил, что денежно-кредитная политика направлена на поддержание стабильности национальной валюты - сома.

"Несмотря на влияние внешних факторов, включая импортную инфляцию, в стране сохраняется макроэкономическая стабильность, создающая благоприятные условия для долгосрочного развития и привлечения инвестиций",- отметил он