"Наполи" выиграл Суперкубок Италии

"Наполи" стал обладателем Суперкубка Италии, обыграв "Болонью" со счётом 2:0 в финальном матче, который прошёл в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Героем встречи стал Давид Нереш, оформивший дубль. На 39-й минуте бразильский вингер открыл счёт эффектным ударом левой ногой с дистанции около 25 метров - мяч точно лёг в дальний угол ворот, не оставив шансов голкиперу "Болоньи" Федерико Равалье. Во втором тайме Нереш воспользовался ошибкой вратаря, перехватил передачу, обыграл защитника Джона Лукуми и аккуратно перебросил мяч через вышедшего из ворот голкипера.

Это уже второй дубль Нереша за "Наполи" с момента его перехода из "Бенфики" в августе 2024 года.

Суперкубок Италии разыгрывается между победителями и призёрами Серии А и Кубка Италии прошлого сезона. Для "Наполи" этот трофей стал третьим в истории - ранее клуб выигрывал Суперкубок в 1990 и 2014 годах.

Команда Антонио Конте находится в хорошей форме, одержав семь побед в последних девяти официальных матчах. В турнирной таблице Серии А "Наполи" занимает третье место, отставая на одно очко от "Милана" и на два - от лидирующего "Интера".