Кыргызстанец проведёт титульный бой в американском ММА-промоушене

Кыргызстанский боец смешанных единоборств Бусурман Жумагул уулу получил право побороться за чемпионский титул американского промоушена Cage Fury Fighting Championships (CFFC).

В главном событии турнира CFFC 150 вакантный пояс в полусреднем весе оспорят Бусурман Жумагул уулу (4–0) и представитель США Дэниэл Моррисон (7–2). Поединок состоится 6 февраля в Филадельфии, штат Пенсильвания.

Последний бой кыргызстанец провёл 31 августа на турнире Cage Fury 145 в США. Тогда он одержал уверенную победу над американцем Джошуа Сиеррой (2–2), завершив поединок удушающим приёмом в первом раунде. Бусурман Жумагул уулу выступает под бойцовским псевдонимом "Бушидо" и остаётся непобеждённым в профессиональной карьере.


Кыргызстан
