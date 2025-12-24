КФБ подвёл итоги работы судей в 2025 году и наградил лучших

В офисе Кыргызского футбольного союза состоялось общее собрание судейского корпуса КФБ. В ходе мероприятия был представлен отчёт о деятельности Судейского департамента за 2025 год, а также презентованы новый состав и структура подразделения на 2026 год. Кроме того, Судейский комитет утвердил план работы на предстоящий сезон.

По завершении собрания прошла церемония награждения судей и инспекторов, показавших наилучшие результаты по итогам 2025 года. Награды вручил генеральный секретарь КФБ Медербек Сыдыков.

Победители были определены в следующих номинациях:

Лучшие инспекторы по футболу: Юрий Ерошенко, Дмитрий Машенцев, Кадырбек Чыныбеков

Лучшие инспекторы по футзалу: Ырыскелди Мусаев, Мелис Бобеков, Тимур Кулалиев

За вклад в развитие судейства в 2025 году: Эрлан Нарбаев, Нургазы Чолпонбаев, Вероника Бернацкая

За вклад в развитие судейства в 2025 году: Чынгыз Мустафаев, Тимур Токтобаев, Элдияр Келдибеков

Лучшие помощники судей: Элдияр Салыбаев, Арген Чынгыз уулу, Рамина Цой

Лучшие молодые судьи по футболу: Малика Кадырова, Салохиддин Азаматов, Таалайбек Тентиев

Лучшие молодые судьи по футзалу: Максат Ишенбаев, Даниль Асылбеков, Нурсултан Кутанов

Открытие 2025 года: Алимардон Байназаров, Бекзат Досов, Төрөбай Таалайбек уулу

Собрание стало важным этапом подготовки к сезону 2026 года и подчеркнуло приоритет профессионального развития судейского корпуса Кыргызского футбольного союза.