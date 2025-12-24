Погода
$ 87.40 - 87.79
€ 102.05 - 103.00

КФБ подвёл итоги работы судей в 2025 году и наградил лучших

137  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В офисе Кыргызского футбольного союза состоялось общее собрание судейского корпуса КФБ. В ходе мероприятия был представлен отчёт о деятельности Судейского департамента за 2025 год, а также презентованы новый состав и структура подразделения на 2026 год. Кроме того, Судейский комитет утвердил план работы на предстоящий сезон.

По завершении собрания прошла церемония награждения судей и инспекторов, показавших наилучшие результаты по итогам 2025 года. Награды вручил генеральный секретарь КФБ Медербек Сыдыков.

Победители были определены в следующих номинациях:

Лучшие инспекторы по футболу: Юрий Ерошенко, Дмитрий Машенцев, Кадырбек Чыныбеков

Лучшие инспекторы по футзалу: Ырыскелди Мусаев, Мелис Бобеков, Тимур Кулалиев

За вклад в развитие судейства в 2025 году: Эрлан Нарбаев, Нургазы Чолпонбаев, Вероника Бернацкая

За вклад в развитие судейства в 2025 году: Чынгыз Мустафаев, Тимур Токтобаев, Элдияр Келдибеков

Лучшие помощники судей: Элдияр Салыбаев, Арген Чынгыз уулу, Рамина Цой

Лучшие молодые судьи по футболу: Малика Кадырова, Салохиддин Азаматов, Таалайбек Тентиев

Лучшие молодые судьи по футзалу: Максат Ишенбаев, Даниль Асылбеков, Нурсултан Кутанов

Открытие 2025 года: Алимардон Байназаров, Бекзат Досов, Төрөбай Таалайбек уулу

Собрание стало важным этапом подготовки к сезону 2026 года и подчеркнуло приоритет профессионального развития судейского корпуса Кыргызского футбольного союза.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453759
Теги:
судья, футбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  