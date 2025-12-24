"Мурас Юнайтед" признан лучшей спортивной организацией 2025 года

Учебно-тренировочная база "Мурас Юнайтед" стала обладателем звания "Лучшая спортивная организация 2025 года" по итогам года.

Высокая награда была присуждена за весомый вклад в развитие спортивной инфраструктуры, системную работу по подготовке молодых спортсменов, а также создание современных и профессиональных условий для тренировочного процесса. За последние годы база "Мурас Юнайтед" значительно укрепила свою материально-техническую базу, внедрила современные методики подготовки и повысила общий уровень организации учебно-тренировочной деятельности.

Отмечается, что на базе регулярно проходят учебно-тренировочные сборы, соревнования и образовательные мероприятия, направленные на развитие массового и профессионального спорта. Особое внимание уделяется работе с молодежью и формированию спортивного резерва.

По мнению специалистов, деятельность "Мурас Юнайтед" вносит существенный вклад в развитие спорта в Кыргызстане и служит примером эффективной модели спортивной организации, ориентированной на долгосрочное развитие и высокие стандарты подготовки.