Погода
$ 87.40 - 87.79
€ 102.05 - 103.00

"Мурас Юнайтед" признан лучшей спортивной организацией 2025 года

123  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Учебно-тренировочная база "Мурас Юнайтед" стала обладателем звания "Лучшая спортивная организация 2025 года" по итогам года.

Высокая награда была присуждена за весомый вклад в развитие спортивной инфраструктуры, системную работу по подготовке молодых спортсменов, а также создание современных и профессиональных условий для тренировочного процесса. За последние годы база "Мурас Юнайтед" значительно укрепила свою материально-техническую базу, внедрила современные методики подготовки и повысила общий уровень организации учебно-тренировочной деятельности.

Отмечается, что на базе регулярно проходят учебно-тренировочные сборы, соревнования и образовательные мероприятия, направленные на развитие массового и профессионального спорта. Особое внимание уделяется работе с молодежью и формированию спортивного резерва.

По мнению специалистов, деятельность "Мурас Юнайтед" вносит существенный вклад в развитие спорта в Кыргызстане и служит примером эффективной модели спортивной организации, ориентированной на долгосрочное развитие и высокие стандарты подготовки.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453760
Теги:
футбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  