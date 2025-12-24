Погода
Валентина Шевченко - лучшая женщина-боец 2025 года по версии MMA Junkie

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко впервые получила звание "Женщина-боец года" по версии MMA Junkie.

В 2025 году Шевченко провела два поединка и успешно защитила титул в обоих. Первый бой состоялся с главной претенденткой Манон Фиоро на турнире UFC 315 в Монреале, где Шевченко одержала победу единогласным решением судей. Во втором поединке на UFC 322 в Нью-Йорке она встретилась с бывшей чемпионкой Чжан Вейли и полностью доминировала на протяжении всего боя, подтвердив свой статус сильнейшей спортсменки в дивизионе.

Эти успехи позволили Шевченко опередить соперницу Маккензи Дерн, которая также завершила год с рекордом 2–0, и заслуженно получить награду лучшей женщины-бойца 2025 года.

Эксперты отмечают, что 2025 год стал историческим для Шевченко, закрепившей своё место среди лучших бойцов женского ММА и укрепившей репутацию доминирующей чемпионки UFC.


