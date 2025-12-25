Погода
Эндрик арендован "Олимпик Лионом" до конца сезона

Бразильский форвард "Реала" 19-летний Эндрик продолжит сезон в французском "Олимпик Лион" на правах аренды. Решение принято после того, как молодой игрок столкнулся с ограниченным игровым временем в мадридской команде под руководством Хаби Алонсо.

Эндрик перешёл в "Реал" в июле 2024 года из "Палмейраса" по шестилетнему контракту. Дебютный матч в составе "королевского клуба" против "Реал Вальядолида" завершился голом бразильца, который вышел на замену на четыре минуты до конца игры.

В прошлом сезоне при Карло Анчелотти Эндрик чаще играл со скамейки и забил 7 голов в 37 матчах. В текущем сезоне он провёл два коротких выхода на замену в Ла Лиге и один старт в Кубке Короля.

За сборную Бразилии Эндрик забил три гола в 14 матчах, но не был вызван на последние товарищеские игры. Ожидается, что переезд во Францию позволит ему получать больше игрового времени и усилить свои шансы на участие в чемпионате мира следующего года.


