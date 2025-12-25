Сенегал и Нигерия стартовали с побед на Кубке Африки 2025

Сборная Сенегала по футболу начала защиту титула с уверенной победы 3:0 над Ботсваной. Дважды отличился Николас Джексон, а третий гол забил вышедший на замену Шериф Ндияе. Несмотря на активную игру Ботсваны и отличные сэйвы вратаря Гоитсеоне Фоко, сенегальцы полностью контролировали матч.

В группе C Нигерия с трудом одержала победу 2:1 над Танзанией. Гол Семи Аджаи в первом тайме был вскоре уравновешен Чарльзом М"Момбой, но Адемола Лукман быстро вернул преимущество Супер Орлам, и команда сумела удержать победу до конца. Звезда сборной Виктор Осимхен остался разочарован, когда его гол отменили за офсайд.

Также в группе C Тунис победил Уганду со счётом 3:1 благодаря голам Элиаса Ашури и Эллиеса Скхири, а у угандийцев отличился Денис Омеди.

В группе D Конго обыграл Бенин 1:0 благодаря раннему голу Тео Бонгонды.

Таким образом, Сенегал показал готовность защищать титул, а Нигерия и Тунис продемонстрировали напряжённые матчи с драматичным исходом на старте турнира.