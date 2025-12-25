Погода
$ 87.39 - 87.80
€ 102.05 - 103.00

Сенегал и Нигерия стартовали с побед на Кубке Африки 2025

259  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сборная Сенегала по футболу начала защиту титула с уверенной победы 3:0 над Ботсваной. Дважды отличился Николас Джексон, а третий гол забил вышедший на замену Шериф Ндияе. Несмотря на активную игру Ботсваны и отличные сэйвы вратаря Гоитсеоне Фоко, сенегальцы полностью контролировали матч.

В группе C Нигерия с трудом одержала победу 2:1 над Танзанией. Гол Семи Аджаи в первом тайме был вскоре уравновешен Чарльзом М"Момбой, но Адемола Лукман быстро вернул преимущество Супер Орлам, и команда сумела удержать победу до конца. Звезда сборной Виктор Осимхен остался разочарован, когда его гол отменили за офсайд.

Также в группе C Тунис победил Уганду со счётом 3:1 благодаря голам Элиаса Ашури и Эллиеса Скхири, а у угандийцев отличился Денис Омеди.

В группе D Конго обыграл Бенин 1:0 благодаря раннему голу Тео Бонгонды.

Таким образом, Сенегал показал готовность защищать титул, а Нигерия и Тунис продемонстрировали напряжённые матчи с драматичным исходом на старте турнира.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453764
Теги:
футбол, Африка
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  