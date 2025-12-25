Погода
$ 87.39 - 87.80
€ 102.05 - 103.00

Кадзуеси Миура продолжит карьеру ещё на один сезон

227  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Самый возрастной профессиональный футболист в мире, японский нападающий Кадзуеси Миура, принял решение продолжить карьеру ещё на один год. Об этом сообщает Japan Today.

В предстоящем сезоне 58-летний форвард будет выступать за клуб "Фукусима Юнайтед", представляющий третий дивизион чемпионата Японии. Для Миуры это станет 41-м сезоном в профессиональном футболе.

Кадзуеси Миура начал карьеру в 1986 году и за десятилетия выступлений поиграл за множество клубов в разных странах. В его послужном списке - бразильский "Сантос", итальянская "Дженоа", австралийский "Сидней", хорватское "Динамо" Загреб, а также ряд японских команд, включая "Верди Кавасаки", "Виссел Кобе" и "Йокогама".

За сборную Японии Миура провёл 89 матчей и забил 55 голов, оставив заметный след в истории национального футбола. Решение продолжить карьеру в 58 лет вновь подчёркивает его уникальное долголетие и преданность игре.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453766
Теги:
футбол, Япония
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  