Кадзуеси Миура продолжит карьеру ещё на один сезон

Самый возрастной профессиональный футболист в мире, японский нападающий Кадзуеси Миура, принял решение продолжить карьеру ещё на один год. Об этом сообщает Japan Today.

В предстоящем сезоне 58-летний форвард будет выступать за клуб "Фукусима Юнайтед", представляющий третий дивизион чемпионата Японии. Для Миуры это станет 41-м сезоном в профессиональном футболе.

Кадзуеси Миура начал карьеру в 1986 году и за десятилетия выступлений поиграл за множество клубов в разных странах. В его послужном списке - бразильский "Сантос", итальянская "Дженоа", австралийский "Сидней", хорватское "Динамо" Загреб, а также ряд японских команд, включая "Верди Кавасаки", "Виссел Кобе" и "Йокогама".

За сборную Японии Миура провёл 89 матчей и забил 55 голов, оставив заметный след в истории национального футбола. Решение продолжить карьеру в 58 лет вновь подчёркивает его уникальное долголетие и преданность игре.