В Бишкеке состоялась новогодняя ёлка посольства России

- Светлана Лаптева
В преддверии Нового года, 24 декабря, посольством России в Кыргызской Республике при организационной поддержке Русского культурного центра "Гармония" в Бишкеке был проведён традиционный новогодний праздник для детей российских соотечественников

В праздничной программе приняли участие более тысячи ребят. Перед юными гостями выступили артисты народного образцового ансамбля "Улыбка", а также сказочные персонажи во главе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Особый восторг у детей вызвало яркое музыкальное представление "Бременские музыканты"

По доброй новогодней традиции каждый маленький участник Посольской ёлки получил сладкий подарок.

Поздравляем наших юных друзей с наступающим Новым годом и желаем крепкого здоровья, радости, ярких впечатлений и исполнения самых заветных желаний!


URL: https://www.vb.kg/453770
Теги:
Новый год, посольство, Бишкек
