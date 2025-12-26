В Кыргызстане награждены лучшие экспортёры 2025 года

В Бишкеке были подведены итоги национального конкурса "Лучший экспортёр Кыргызской Республики", организованного Центром развития и продвижения экспорта "Кыргыз Экспорт" при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики.

Конкурс был направлен на выявление и поощрение лучших экспортно ориентированных компаний, а также на популяризацию продукции, произведённой в Кыргызстане, и её продвижение на зарубежные рынки.

В рамках мероприятия с приветственными словами выступили заместитель министра экономики и коммерции Кыргызской Республики Султан Ахматов, президент Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики Темир Сариев, а также директор Центра "Кыргыз Экспорт" Урмат Такиров.

В мероприятии также приняли участие партнёры конкурса - проект Программы развития ООН по содействию торговле и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), представители международных организаций и финансовых институтов.

Всего на конкурс поступило 78 заявок, по итогам рассмотрения которых членами конкурсной комиссии были определены лучшие экспортёры в 10 номинациях.

По итогам конкурса 30 призёрам, занявшим первые три места в соответствующих номинациях, были вручены сертификаты на:

• внедрение международных стандартов качества;

• прохождение обучения по программе Mini-MBA;

• бесплатное участие в международных зарубежных выставках;

• а также путёвка в Силиконовую долину (США).

Мероприятие состоялось при активной поддержке проекта Программы развития ООН по содействию торговле, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Парка высоких технологий, а также Государственной страховой организации, ОАО "Элдик Банк" и ЗАО "Альфа Телеком" (MegaCom).

По итогам конкурса первые места в номинациях заняли следующие компании:

• Лучший экспортёр пищевой переработки - ОсОО "Кондитерский дом "Куликовский"";

• Лучший экспортёр продукции сельского хозяйства - ОсОО "Дан Агро Продукты";

• Лучший экспортёр текстильного и швейного производства - ОсОО "Куул Групп";

• Лучший экспортёр промышленной продукции - ОсОО "Кант ТШП";

• Лучший экспортёр в сфере услуг и IT - ОсОО "Мэд Девс";

• Лучший экспортёр, внедривший международные стандарты - ОсОО "Кыргызцентрпродукт";

• Прорыв года - ОсОО "Агро Индустрия";

• Лучший экспортёр малого и среднего бизнеса - ОсОО "Дары Тянь-Шаня";

• Лучший региональный экспортёр - ОсОО "Талас-Дыйкан";

• Женщина-экспортёр - ОсОО "РАИМА".