Погода
$ 87.35 - 87.78
€ 102.05 - 103.00

В Кыргызстане награждены лучшие экспортёры 2025 года

235  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке были подведены итоги национального конкурса "Лучший экспортёр Кыргызской Республики", организованного Центром развития и продвижения экспорта "Кыргыз Экспорт" при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики.

Конкурс был направлен на выявление и поощрение лучших экспортно ориентированных компаний, а также на популяризацию продукции, произведённой в Кыргызстане, и её продвижение на зарубежные рынки.

В рамках мероприятия с приветственными словами выступили заместитель министра экономики и коммерции Кыргызской Республики Султан Ахматов, президент Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики Темир Сариев, а также директор Центра "Кыргыз Экспорт" Урмат Такиров.

В мероприятии также приняли участие партнёры конкурса - проект Программы развития ООН по содействию торговле и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), представители международных организаций и финансовых институтов.

Всего на конкурс поступило 78 заявок, по итогам рассмотрения которых членами конкурсной комиссии были определены лучшие экспортёры в 10 номинациях.

По итогам конкурса 30 призёрам, занявшим первые три места в соответствующих номинациях, были вручены сертификаты на:

• внедрение международных стандартов качества;

• прохождение обучения по программе Mini-MBA;

• бесплатное участие в международных зарубежных выставках;

• а также путёвка в Силиконовую долину (США).

Мероприятие состоялось при активной поддержке проекта Программы развития ООН по содействию торговле, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Парка высоких технологий, а также Государственной страховой организации, ОАО "Элдик Банк" и ЗАО "Альфа Телеком" (MegaCom).

По итогам конкурса первые места в номинациях заняли следующие компании:

• Лучший экспортёр пищевой переработки - ОсОО "Кондитерский дом "Куликовский"";

• Лучший экспортёр продукции сельского хозяйства - ОсОО "Дан Агро Продукты";

• Лучший экспортёр текстильного и швейного производства - ОсОО "Куул Групп";

• Лучший экспортёр промышленной продукции - ОсОО "Кант ТШП";

• Лучший экспортёр в сфере услуг и IT - ОсОО "Мэд Девс";

• Лучший экспортёр, внедривший международные стандарты - ОсОО "Кыргызцентрпродукт";

• Прорыв года - ОсОО "Агро Индустрия";

• Лучший экспортёр малого и среднего бизнеса - ОсОО "Дары Тянь-Шаня";

• Лучший региональный экспортёр - ОсОО "Талас-Дыйкан";

• Женщина-экспортёр - ОсОО "РАИМА".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453774
Теги:
Минэкономики, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  