Минэкономики КР ответило на вопросы делегатов IV Народного курултая

В Кыргызском национальном академическом драматическом театре имени Токтоболота Абдумомунова руководство Министерства экономики и коммерции совместно с главами подведомственных организаций в преддверии IV Народного курултая ответило на вопросы делегатов. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В ходе встречи были подняты вопросы, охватывающие различные сектора экономики. В частности, обсуждались меры поддержки малого и среднего предпринимательства, развитие туристического потенциала страны, вопросы пересечения государственных границ, сбыт отечественной продукции и другие актуальные темы.

Так, делегат из Тонского района Иссык-Кульской области Эрмек Шамырканов предложил оказать поддержку в виде строительных материалов для реализации проекта туристического этногородка. По его словам, местные жители готовы самостоятельно построить объекты и в дальнейшем развивать туристический бизнес, однако испытывают нехватку средств на приобретение строительных материалов.

Делегат из Кадамжайского района Баткенской области предложил рассмотреть возможность предоставления преференций для начинающих предпринимателей. В свою очередь, делегат из Ноокатского района выступила с инициативой поддержки ремесленников, содействия в сбыте их продукции, а также открытия предприятия по переработке шерсти.

Все письменные обращения были приняты Министерством экономики и коммерции. Участникам встречи было заверено, что каждое обращение будет внимательно рассмотрено, а делегаты в обязательном порядке получат официальные ответы. Ни один вопрос не останется без внимания.