В странах ЕАЭС создадут общие евразийские туристические маршруты

Высший Евразийский экономический совет утвердил Концепцию развития туризма в Евразийском экономическом союзе, определяющую стратегические ориентиры отрасли, а также меры по расширению экономического сотрудничества и увеличению взаимных туристических поездок между государствами Союза. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики и коммерции КР.

Концепция предусматривает создание совместных туристических продуктов, развитие евразийских маршрутов и повышение информированности о туристическом потенциале стран ЕАЭС на внутреннем и внешнем рынках. Также планируется запуск специального раздела, посвящённого туризму, на портале Союза.

Туризм является важным фактором экономического роста и занятости. По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, в 2024 году отрасль обеспечила около 10 % мирового ВВП и стала источником каждого десятого рабочего места. В странах ЕАЭС доля туризма в ВВП составляет около 3 %, что свидетельствует о высоком потенциале для дальнейшего развития.

Реализация Концепции позволит увеличить взаимный туристический поток, повысить вклад туристической сферы в экономику и стимулировать развитие инфраструктуры и занятости в государствах Союза.