Погода
$ 87.39 - 87.80
€ 102.05 - 103.00

Камчыбек Ташиев сделал заявление в связи с гибелью матери троих детей

157  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане широкий общественный резонанс вызвала трагедия, в результате которой была убита женщина. С официальным заявлением по этому поводу выступил председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев, подчеркнув, что государство будет жестко реагировать на любые проявления насилия в отношении женщин и детей.

"Вчера вся страна с болью и возмущением узнала о трагедии, в результате которой была жестоко убита женщина - мать троих детей. Как мужчина, как отец и как представитель государства, считаю необходимым сказать прямо: такому преступлению нет и не может быть оправдания.

Никакие слова о "семейных конфликтах", "эмоциях", "алкоголе" или "личных обстоятельствах" не имеют значения, когда человек хладнокровно лишает жизни другого. Тем более - женщину, тем более - мать. Это не бытовая ссора. Это убийство.

Государство обязано и будет жёстко защищать женщин и детей. Каждый, кто поднимает руку, а тем более оружие на женщину, должен понимать: ответственность будет суровой и неизбежной. Закон в таких случаях не знает снисхождения.

По данному факту проводится расследование, и виновный понесёт наказание по всей строгости закона. Это принципиальная позиция. Не ради отчёта, а ради справедливости и безопасности наших граждан.

Я выражаю искренние соболезнования детям и близким погибшей. И хочу, чтобы все знали: государство на стороне жертвы, а не насилия", - заявил глава ГКНБ..


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453785
Теги:
Камчыбек Ташиев, насилие, убийство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  