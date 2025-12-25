Камчыбек Ташиев сделал заявление в связи с гибелью матери троих детей

В Кыргызстане широкий общественный резонанс вызвала трагедия, в результате которой была убита женщина. С официальным заявлением по этому поводу выступил председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев, подчеркнув, что государство будет жестко реагировать на любые проявления насилия в отношении женщин и детей.

"Вчера вся страна с болью и возмущением узнала о трагедии, в результате которой была жестоко убита женщина - мать троих детей. Как мужчина, как отец и как представитель государства, считаю необходимым сказать прямо: такому преступлению нет и не может быть оправдания.

Никакие слова о "семейных конфликтах", "эмоциях", "алкоголе" или "личных обстоятельствах" не имеют значения, когда человек хладнокровно лишает жизни другого. Тем более - женщину, тем более - мать. Это не бытовая ссора. Это убийство.

Государство обязано и будет жёстко защищать женщин и детей. Каждый, кто поднимает руку, а тем более оружие на женщину, должен понимать: ответственность будет суровой и неизбежной. Закон в таких случаях не знает снисхождения.

По данному факту проводится расследование, и виновный понесёт наказание по всей строгости закона. Это принципиальная позиция. Не ради отчёта, а ради справедливости и безопасности наших граждан.

Я выражаю искренние соболезнования детям и близким погибшей. И хочу, чтобы все знали: государство на стороне жертвы, а не насилия", - заявил глава ГКНБ..