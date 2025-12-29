В России первый в мире музей космонавтики представил планы на 2026 год

Государственный музей истории космонавтики (ГМИК) имени К.Э. Циолковского, расположенный в российском городе Калуга, анонсировал масштабную выставочную программу. В 2026 году колыбель мировой космонавтики представит более 30 проектов, объединяющих историю великих открытий, высокое искусство и технологии будущего.

В наступающем году Калуга, по праву считающаяся родиной теоретической космонавтики, станет центром притяжения для исследователей и туристов. Музей, в закладке первого камня которого принимал участие сам Юрий Гагарин, подготовил экспозиции, охватывающие путь человечества от первых чертежей дирижаблей до современных беспилотных систем.

Одним из ключевых событий станет выставка "Чтобы другие могли жить…". Она приурочена к 60-летию поисково-спасательной службы ВВС. Посетители увидят редкие кадры спасательных операций в Арктике и уникальные экспонаты: полноразмерный макет спускаемого аппарата и запасной парашют космического корабля "Союз". Проект расскажет о тех, кто встречает космонавтов на Земле, обеспечивая их безопасность после возвращения с орбиты.

К 65-летию полета "Востока-2" музей откроет персональную выставку "Герман Титов - "Орел" уходит в небо". Личные вещи "второго космонавта планеты" и архивные документы позволят по-новому взглянуть на подвиг человека, который первым провел в космосе целые сутки.

Не менее амбициозным станет проект "Даешь! Дирижабль!". Калужский музей покажет редчайшие материалы о "золотом веке" советского воздухоплавания, включая фрагменты оболочки цельнометаллического дирижабля, о котором мечтал великий Константин Циолковский.

Синтезу науки и культуры посвятят сразу несколько экспозиций:

"Камера! Мотор! Полетели!": совместно с Музеем кино эксперты проследят, как менялся образ летчика и космонавта в кинематографе - от детских мультфильмов до современных драм о небе.

"Богатырь земли русской": выставка декоративно-прикладного искусства покажет эволюцию образа защитника Отечества - от былинных витязей до современных покорителей звезд.

Для тех, кто следит за современными трендами, в Калуге откроется интерактивная площадка "Беспилотные летательные аппараты". Здесь можно будет не только увидеть новейшие российские дроны, но и испытать себя в роли оператора в специальной полетной зоне.

Помимо работы в основном здании, музей в 2026 году отправится в большой тур. Передвижные выставки о наследии ученого Александра Чижевского и истории советского космоса увидят жители Тамбова, Сергиева Посада, Брянска и других городов.

Как отмечают в руководстве музея, такая насыщенная программа призвана не только сохранить историческую память, но и вдохновить новое поколение исследователей, которые, возможно, завтра отправятся к новым мирам из этой самой "космической гавани" в Калуге.