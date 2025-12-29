Погода
Муниципальная инспекция и районные акимиаты получили служебные автомобили

В преддверии Нового года мэр города Айбек Джунушалиев вручил служебные автомобили Муниципальной инспекции и районным администрациям. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии

Передавая машины, глава города выразил благодарность сотрудникам Муниципальной инспекции за достигнутые результаты, в том числе в сфере охраны окружающей среды.

"Это, возможно, небольшое мероприятие, но оно имеет большое значение для эффективной работы города. Хочу отметить вклад Муниципальной инспекции. К примеру, в 2025 году вы в течение всего летнего периода контролировали каждое транспортное средство, проверяли деятельность бань и других объектов, использующих запрещенные вещества. Также за последние два года сумма штрафа значительно превысила показатели 2023 года до создания инспекции", - отметил мэр.

Айбек Джунушалиев также поручил усилить работу инспекции по проверке бань, социальных объектов и других отапливаемых организаций , в частности в жилом массиве "Дордой" и на прилегающих территориях.

В рамках мероприятия вручено 17 служебных автомобилей Муниципальной инспекции и районным администрациям.

Кроме того, акимиатам машины вручены в целях активизации работы с населением на присоединенных территориях в рамках административно-территориальной реформы и других жилых массивах.

Мэр подчеркнул, что обновление материально-технической базы и передача служебной техники будут продолжены.


Бишкек, мэр, автомобили, Айбек Джунушалиев
