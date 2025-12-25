Погода
Садыр Жапаров: Эпоха безнаказанного хищнического обогащения завершилась

Карыпбай кызы Толгонай
Сегодня Кыргызстан доказывает не на словах, а на деле, что становится сильным государством: ведется решительная и системная борьба с коррупцией, организованной преступностью и всеми негативными явлениями, которые годами подтачивали страну изнутри. Об этом президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил сегодня, 25 декабря 2025 года, во время четвертого Народного курултая.

По словам главы государства, коррупция - это паразит, разрушающий институты государственного управления, подрывающий доверие народа и тормозящий развитие экономики.

"Наша цель - искоренить это зло полностью и окончательно. Мы будем неуклонно продолжать начатые масштабные антикоррупционные реформы до тех пор, пока эта борьба не даст полного результата. Правила здесь предельно ясны: украл – сядешь в тюрьму, расхитил государственное или народное имущество - сядешь в тюрьму, дал взятку или взял - сядешь в тюрьму.

Перед законом все равны. Борьба с организованной преступностью не будет ограничена только ликвидацией отдельных преступных групп. Мы разрушаем скрытые механизмы, которые десятилетиями питали криминал, укрепляли его последствия и позволяли ему существовать, уничтожая не только верхушку, но и саму основу, его корни.

Благодаря последовательной борьбе органы национальной безопасности, прокуратура и органы внутренних дел вернули в бюджет сотни миллиардов сомов у осужденных преступников и коррупционеров. Это, безусловно, те средства народа, достояние нашего государства которые ранее оседали в карманах коррупционеров и криминальных элементов.

Мы укрепляем государственность.Мы идем по пути очищения и не свернем с этого пути. Мы строим новый Кыргызстан, в котором закон - щит для честных и порядочных людей и меч для преступников. Чем сильнее государственная власть, тем свободнее и увереннее народ", - сказал Жапаров.

Также президент затронул тему незаконных приватизаций, как одну из самых насущных проблем.

"В первые годы независимости отдельные корыстные лица, думая лишь о собственной выгоде, незаконно присвоили множество государственных объектов, принадлежавших народу. Незаконно приватизированные заводы, фабрики, предприятия, земельные участки, здания и стратегические объекты - все это нанесло государству колоссальный ущерб и стало легкой добычей желающих быстро разбогатеть.

В результате страна лишилась не только своих активов, но и возможностей развития, рабочих мест и миллиардных доходов, которые могли быть направлены на образование, здравоохранение и другие социальные сферы.

Сегодня мы возвращаем это имущество государству и восстанавливаем справедливость. Широкомасштабная и кропотливая работа, проводимая Государственным комитетом национальной безопасности, МВД и органами прокуратуры, дает реальные результаты. Сотни миллиардов сомов в виде активов и объектов были возвращены государству. Это имущество - общее достояние нашего народа, и оно должно служить не узкому кругу лиц, а интересам всего общества.

Есть и те, кто критикует эти действия и пытается представить власть в негативном свете. Они утверждают, что это якобы посягательство на предпринимательство и право частной собственности, пытаясь ввести общество в заблуждение. Хочу особо подчеркнуть: мы гарантируем неприкосновенность частной собственности. Государство никогда не посягнет на имущество граждан, приобретенное законным путем, честным трудом и собственными усилиями.

Если говорить откровенно, те, кто расхищал государственную собственность, воровали не только ресурсы, но и наше будущее. Мы не имеем права закрывать глаза на такие преступления. Они лишали народ средств, которые могли бы улучшить жизнь каждого гражданина, и наносили прямой ущерб государству.

С этого момента лица, разбогатевшие путем воровства, обмана и злоупотребления служебным положением, больше не останутся безнаказанными. Все должны понять: эпоха безнаказанного хищнического обогащения завершилась.

Мы не только возвращаем украденное, но и восстанавливаем доверие народа к государству. Это принципиальная борьба, ведущаяся в интересах каждого гражданина.

Мы строим правовое государство, в котором закон одинаково действует как для рядового гражданина, так и для человека, занимающего самую высокую должность", - отметил глава государства.


